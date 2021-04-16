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Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

Girne'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından yapılan operasyonda satışa hazır 9 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Obert Jabulanı Jumburu, Folusho Davıd Adewale, Chıdumebı Precıous Okeke, Vıctor Efeoghene Kokoruwe ve Oladele Praıses Ehındero hakkındaki soruşturma tamamlandı.

16 Nisan 2021 Cuma 18:56
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından yapılan operasyonda satışa hazır 9 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Obert Jabulanı Jumburu, Folusho Davıd Adewale, Chıdumebı Precıous Okeke, Vıctor Efeoghene Kokoruwe ve Oladele Praıses Ehındero hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Yapılan soruşturma sonucu Obert Jabulanı Jumburu, Chıdumebı Precıous Okeke, Vıctor Efeoghene Kokoruwe ve Oladele Praıses Ehındero’nun suçsuz olduğu anlaşıldı. Folusho Davıd Adewale bugün teminat talebiyle mahkemeye çıkarılırken, diğer 4 kişi serbest kaldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram, 9 Nisan 2021 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Girne’de Çakıllar Sokak üzerinde şüpheli olarak görülen ZPE 560 plakalı araç içerisinde, araç sürücüsü Obert Jabulanı Jumburu ile araçta yolcu olarak bulunan Folusho Davıd Adewale , Chıdumebı Precıous Okeke, Vıctor Efeoghene Kokoruwe  ve Oladele Praıses Ehındero’nun huzurunda yapılan aramada; aracın vites kutusu yanında bulunan, üzerinde “Digital” yazılı siyah renk el çantası içerisinde foil kağıtlarına sarılı 9 ayrı paket halinde yaklaşık 9 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis,ilk etapta 5 kişinin tutuklandığını ancak yapılan soruşturma sonucu Obert Jabulanı Jumburu, Chıdumebı Precıous Okeke, Vıctor Efeoghene Kokoruwe ve Oladele Praıses Ehındero’nun suçsuz olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Folusho Davıd Adewale’ye uyuşturucu veren şahsın Juanbio Makarha olduğunu belirlediklerini açıkladı.  Polis, Juanbio Makarha’nın da tutuklandığını, her iki zanlının ifade vererek suçunu kabul ettiğini; Folusho Davıd Adewale’nin Makarha’dan 14 gram uyuşturucu aldığını kabul ettiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, iki zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı Folusho Davıd Adewale’nin 10 bin nakit bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması, Makarha’nın ise 15 bin nakit bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
GirneUyuşturucu
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