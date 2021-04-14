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Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

Güneşköy’de şüpheli görülen bir araçta yapılan polis kontrolünde uyuşturucu madde bulunması üzerine araçta bulunan zanlılar Yavuz Doğan ve Veysel Gültekin tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarılan teminata bağlandı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 16:00
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
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Kamalı Haber

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir 10 Nisan 2021 tarihinde, saat 17.30 raddelerinde, Güneşköy Su Tesislerinin Kuzey Doğusunda deniz kıyısında, Güzelyurt Polis Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından ZRB 663 plakalı araç içerisinde şüpheli görülen Güzelyurt’ta sakin zanlı Yavuz Doğan ve Mağusa’da sakin zanlı Veysel Gültekin’in huzurlarında konu araç içerisinde yapılan aramada; tasarruflarında yaklaşık 20 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet üzerinde Erikli yazan 0,5 plastik pet şişe bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis suçüstü hali tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verdiğini belirterek mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu zanlıların davalarında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 5’er bin TL nakit teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 100 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Güneşköy UyuşturucuYavuz DoğanVeysel Gültekin
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