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Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen Ulukurt'un "Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf etme" suçlarından tutuklanan zanlı Metin Ulukurt ve meseleyle bağlantısı bulunan Süleyman Bulut bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Mart 2021 Pazartesi 16:07
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da meydana gelen Ulukurt'un "Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf etme" suçlarından tutuklanan zanlı Metin Ulukurt ve meseleyle bağlantısı bulunan Süleyman Bulut bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurbir, olguları aktardı. Ramiz, zanlı Metin Ulukurt'un "Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf etme" Suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Kurbir, zanlının 10 Mart 2021 tarihinde,  saat 11.35 raddelerinde, Lefkoşa'da Yiğitler Burcu Parkı içerisine, Güney Kıbrıs'tan bir askeri personel tarafından atılan paketi cebine koyduğu sırada görüldüğünü belirterek, meseleyle ilgili PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'ne bilgi geldiğini kaydetti. Zanlının gelen bilgi üzerinde Lefkoşa'da tespit edildiğini dile getiren Kurbir, zanlının cebindeki pakette yaklaşık 30 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini ifade etti. Kurbir, zanlının gönüllü ifade verdiğine işaret ederek, söz konusu maddeyi Güney Kıbrıs' tan Yiğitler Burcu kısmından bir şahsın KKTC'ye attığını itiraf ettiğini vurguladı. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Ulukurt’un zanlı Süleyman Bulut ile anlaşarak uyuşturucu ithal etmeye çalıştığının öğrenildiğini dile getirerek, zanlı uyuşturucu maddeyi atan şahsı zanlı Bulut’un tanıdığının ve zanlı Ulukurt’un İngilizce konuşarak uyuşturucu ithal etmek anlaşma sağladığının, maddeleri alan zanlı Ulukurt’un bu maddeleri zanlı Bulut’a vereceğinin belirlendiğini vurguladı. Zanlı Metin Ulukurt’un farklı 3 meseleden teminata bağlı olduğunu, zanlı Süleyman Bulut’un ise 13 sabıkasının söz konusu olduğunu dile getiren Kurtbir, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlanmış olması nedeniyle zanlıların Mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadıyla tüm zanlıların seyahat belgelerine el konularak yurtdışına çıkmaktan men edilmesi, zanlı Metin Ulukurt’un 12 bin 500 TL tutarında nakdi teminat yatırması, Zanlı Süleyman Bulut’un 10 bin TL tutarında nakdi teminat yatırması, iki zanlı için KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 150 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve zanlıların haftada 1 en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Metin UlukurtUyuşturucuSüleyman Bulut
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