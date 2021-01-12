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Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

12 Ocak 2021 Salı 17:52
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
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UYUŞTURUCU MADDE ZANLISI 2 KİŞİ TEMİNATA BAĞLANDI

ÖĞRENCİ OLMALARI NEDENİYLE YARGILANMAYI TUTUKSUZ BEKLEYECEKLER

8.1.21 tarihinde Gazimağusa’da alınan bilgi ışığında ikametgahlarında yapılan aramada tasarruflarında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gr ağırlığında madde ve Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 350 ml ağırlığında madde bulunan Filistin uyruklu Nour A.M.Daana (E-22) ve İsrail uyruklu Jihad Halawani (E-23) suçüstü hali gereği tutuklanarak uyuşturucu maddelere emare olarak el konuluştu.

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8.1.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilen zanlılar tutukluluk sürelerinin dolması üzerine bugün 12.1.21 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla yurt dışına çıkışları men edilerek teminata bağlandılar.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere PM Cüneyt Arkın’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Arkın yemin altında verdiği şahadette, alınan bilgi ışığında zanlıların birlikte kaldıkları ikametgâhlarında 8.1.21 tarihinde arama emri gereği bir arama gerçekleştirdiklerini söyledi. Yapılan aramada zanlı 2’nin giymekte olduğu eşofmanın sağ cebinde sigara paketi içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık yarım gr ağırlığında madde, zanlı 1’e ait mantonun sol cebinde 3 adet folyo kâğıdına sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1,5 gr ağırlığında madde ve zanlı 1’e ait yatak odasında komodin çekmecesinde 2 adet iç içe geçmiş küçük şeffaf naylon poşet içerisinde Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 50 ml ağırlığında madde ve ayni yerde şeffaf naylon parçası içerisinde Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 300 ml ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis, her iki zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Zanlıların ayni gün mesele ile ilgili gönüllü birer ifade vermek suretiyle suçlarını itiraf ettiklerini, uyuşturucu maddeleri isim bazında söyledikleri bir şahıstan aldıkları yönünde itirafta bulunduklarına dikkat çeken tanık polis, bugün itibarıyla zanlı 1’e 3 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde ile 0,5 gr ağırlığında Kokain türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla, zanlı 2’ye de 3 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlıların davalarına karşılık kabul yönünde cevap verdiklerini söyledi.

KKTC’ de öğrenci olmaları nedeniyle yasal statü altında bulunduklarını söyleyen tanık polis ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlıların teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların KKTC dışına çıkışlarını men ederek 7500’ er TL nakdi teminat yatırmaları ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Nour A.m.daanaJihad Halawani
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