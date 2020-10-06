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Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Randy Richard Ebakoleane, Ahmet Manga ve Emmanuel Asuquo Umoh mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

06 Ekim 2020 Salı 13:41
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
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Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Çavuş, zanlı 1 Randy Richard Ebakoleane, zanlı 2 Ahmet Manga ve zanlı 3 Emmanuel Asuquo Umoh’un Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 30.09.2020 tarihinde bir polis ekibi tarafından zanlı 1’in ikametgâhında yapılan aramada 729 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlı 1’in konu maddeyi zanlı 2’den 300 TL’ye aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlı 2’nin, zanlı 3’ün evinde tespit edildiğini ve makul güç kullanılarak tutuklandığını anlattı. Polis, zanlılar 2 ve 3’ün huzurlarında yapılan aramada tütünle karışık iki adet elle sarılı içinde 336 miligram uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan öğütücü ve 4 72 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını dile getirerek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunmalarına, zanlı 1’in 5 bin TL, zanlı 3’ün 7 bin TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı birer kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. Yargıç Sağer, zanlı 2’nin ise 12 BİN 500 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 06.10.2020 14:08
Anahtar Kelimeler:
Randy Richard EbakoleaneAhmet MangaEmmanuel Asuquo Umoh
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