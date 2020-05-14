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Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda 134 gram uyuşturucu madde ele geçirilmesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mehmet Yıldırım ile Ömer Cengiz bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

14 Mayıs 2020 Perşembe 13:09
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda 134 gram uyuşturucu madde ele geçirilmesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mehmet Yıldırım ile Ömer Cengiz bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci 5 Mayıs tarihinde saat 17.00 sıralarında Girne’de Mavi Kordon Sokak üzerinde gerçekleştirilen operasyonda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda Mehmet Yıldırım’ın kullanımında bulunan araçta üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olan bir adet hassas terazi bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının tutuklandığını, yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Ömer Cengiz’in tespit edildiğini söyledi. Polis zanlı çengisinde tutuklanmasının ardından yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 134 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şehadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlıları ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet YıldırımÖmer CengizUyuşturucu
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