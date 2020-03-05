Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

Sudan ve Mısırlı 2 öğrenci uyuşturucu suçundan teminata bağlandı

27.2.20 tarihinde Gazimağusa’da bir yurt binasındaki dairede mahkemeden temin edilen arama müzekkeresi tahtında yapılan aramada tasarruflarında 1 gr 200 blg ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde tespit edilen Sudan uyruklu zanlı 1 Saıfeldeen Abdalla Alshaıkh Mohamed Hkair ve Mısır uyruklu zanlı 2 Mohamed Osama Nabıh Mohamed polis tarafından tutuklanarak tasarruflarında bulunan uyuşturucu madde ve iki adet plastik terazi emare olarak alınmıştı.

O günden beri tutuklu bulunan her iki zanlı bugün 5.3.20 tarihinde Kanunsuz Hint keneviri tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla teminata bağlanarak serbest kaldılar.

Bugünkü teminat duruşmasında, iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Mustafa Kavaz, olgularla ilgili yemin tahtında mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Kavaz şahadetinde alınan bilgi ışığında 27.2.20 tarihinde Gazimağusa’ da bir yurt odasında arama gerçekleştirildiğini belirtti. Zanlıların huzurunda yapılan aramada, Hint keneviri türü uyuşturucu olduğu belirlenen toplam 1 gr ve 200 mlg ağırlığındaki madde ve 2 adet terazinin emare olarak alındığını aktaran Kavaz, bugün itibarıyla her iki zanlıya dava tebliğ edildiğini aktardı. Yazılı dava tebliğine zanlı 1 “kabul ediyorum”, zanlı 2 de “kabul etmiyorum” şeklinde cevap verdiğine değinen Kavaz, bundan sonraki tahkikata etki etme olanağı olmayan zanlıların teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC öğrenci statüsünde bulunan zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek 3000’ er TL nakdi teminat yatırmaları ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)