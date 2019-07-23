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Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

23 Temmuz 2019 Salı 13:10
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Askeri birlik içerisinde uyuşturucu zulası yapmaya çalışan zanlılar Hüseyin Erseyis, Hasan Hüseyin Canit ve Halil İsan Zorba bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin, zanlılar Hüseyin Erseyis, Hasan Hüseyin Canit ve Halil İsan Zorba’nın 15 Temmuz 2019 tarihinde Akıncılar’da askeri birliğin devriyesi esnasında şüpheli görüldüklerini ve DG 370 plakalı araçtan gri renk paket attıklarının görüldüğünü anlattı. Polis, otların arasında çorap içerisinde 48 gram hintkeneviri, 1 buçuk gram metaamfetamine ve 148 gram sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlı Hüseyin Erseyis’in benzeri sabıkası olduğunu mahkemeye aktardı. Metin,  KKTC vatandaşı olan zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün en yapın polis karakoluna ispati vücutta bulunmaları ve zanlı Erseyis’in 10 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 200’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, diğer iki zanlı için 5’er bin TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 23.07.2019 13:17
Anahtar Kelimeler:
Halil İsan ZorbaHasan Hüseyin CanitHüseyin ErseyisUyuşturucu
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