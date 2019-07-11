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Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:21
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da, dün uyuşturucu madde tesiri altında bulunan zanlılar Derviş Batural ve Gökhan Ekenel tutuklanmalarının ardından teminat maksadı ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz 7 Temmuz tarihinde saat 16.15 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğünde görevli Suçla Operasyonel Mücadele Çalışmaları ekibi tarafından Lefkoşa’da sakin zanlı Derviş Batural’ın yolcu olarak bulunduğu ve Lefkoşa’da sakin zanlı Gökhan Ekenel’in kullanımında bulunan DJ638 plakalı araç şüpheli vaziyette tespit edildiğini söyledi. Polis akabinde söz konusu aracın şoför mahallinde oturan Gökhan Ekenel’in kendinden geçmiş vaziyette tespit edilmesi üzerine 112 Acil Servis ile hastaneye sevk edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Ramiz zanlı Derviş Batural’ın huzurunda ise söz konusu araçta yapılan aramada 270 miligram sentetik cannbionit ve 675 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlıların ilerde görüşülecek davasında hazır olmalarını saplamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücut etmeleri her iki zanlının ayrı ayrı ikişer kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Kıdemli Yargıç ayrıca zanlı Batural’ın 10 bin TL nakit teminat yatırması, zanlı Ekenel’in ise 4 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Derviş BaturalGökhan EkenelUyuşturucu
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