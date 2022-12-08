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Uyuşturucu zanlıları teminata bağlandı

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda 38 gram kokain türü uyuşturucu maddeyle tutuklanan Murat Tabakoğlu, Yelena Çelik ve Ali Ceyhan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

08 Aralık 2022 Perşembe 17:45
Uyuşturucu zanlıları teminata bağlandı

Evrim Kamalı    

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de gerçekleştirilen operasyonda 38 gram kokain türü uyuşturucu maddeyle tutuklanan Murat Tabakoğlu, Yelena Çelik ve Ali Ceyhan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, teminat talep edildi.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru, Girne’de meydana gelen şiddet tehdidi ile ilgili aranan zanlı Murat Tabakoğlu’nun 21 Kasım 2022 tarihinde Girne’de bir iş yerinde tespit edildiğini ve pusu görevine başlandığını ifade etti.

Polis, Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin pusuda beklerken zanlı Murat Tabakoğlu ve Yelena Çelik’in iş yerinden çıktığını, ekiplerin harekete geçtiğini açıkladı.

Polis, zanlı Murat Tabakoğlu’nun ekipleri görünce elindeki uyuşturucu maddeyi zanlı Yelena Çelik’e verdiğini söyledi. Polis, Yelena Çelik’in kokaini araç içerisinde bulunan ayranın içerisine döktüğünü ifade etti. İki zanlının gözaltına alındığını belirten polis, Murat Tabakoğlu’nun üzerinde yapılan aramada cebinde bir miktar kokain türü uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru, operasyon esnasında iş yeri içerisinde bulunan zanlı Ali Ceyhan’ın ise uyuşturucu içiminde kullanılan eşyaları pencereden attığının belirlendiğini ifade etti. Polis, yapılan aramada zanlının pencereden attığı ve uyuşturucu içiminde kullanılan folyo, pet şişenin ele geçirildiğini ve analiz için emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlı Ali Ceyhan’ın da tutuklandığını belirtti.

Zanlıların soruşturma kapsamında 13 gündür tutuklu olduklarını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, Murat Tabakoğlu ve Yelena Çelik’in 20 bin nakit teminat yatırmasına ve her biri için iki kefilin 200 bin TL imzalamasına emir verdi. Zanlı Ceyhan’ın ise 10 bin nakit teminat yatırması ve bir kefilin 200 bin TL imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

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