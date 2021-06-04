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Uyuşturucu zanlıları teminata bağlandı!

Boğazköy'de meydana gelen uyuşturucu tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mehmet Nur Çiftsüren ve Onur Oğuzca bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Haziran 2021 Cuma 19:13
Uyuşturucu zanlıları teminata bağlandı!
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Boğazköy'de meydana gelen uyuşturucu tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mehmet Nur Çiftsüren ve Onur Oğuzca bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mert Gültuna olayla ilgili bulguları aktardı. Gültuna huzurda bulunan zanlılar Mehmet Nur Çiftsüren ve Onur Oğuzca 'nın 28 Mayıs 2021 tarihinde, saat 18.30 raddelerinde, Boğazköy’de, Şht Şenay Özdayı Caddesi’nin sol kenarında park halinde bulunan MP 180 plakalı araç içerisinde, şüpheli vaziyette oturan Mehmet Nur Çiftsüren ve Onur Oğuzca’nın üzerlerinde ve araç içerisinde yapılan aramada Mehmet Nur Çiftsüren’in giydiği pantolonun sol ön cebinde, dıştan beyaz renk içten yazılı beyaz renk naylon içerisinde, yaklaşık 2 gram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, cüzdanı içerisinde, Eroin içiminde kullanılmak üzere hazırlanmış 7 adet alüminyum folyo parçası ve MP 180 plakalı aracın bagajında bulunan karton kutu içerisinde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan Electronic Kitchen Scale yazılı hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis zanlı Onur Oğuzca’dan yapılan soruşturmadan, Mehmet Nur Çiftsüren’le konu mahalde, adı edilenin tasarrufunda bulunan Eroin türü uyuşturucu maddeyi birlikte içmek için buluştukları itirafında bulunduğunu söyledi.

Zanlıların soruşturma amaçlı 6 gündür tutuklu olduklarını kaydeden polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti. Mahkeme, Onur Oğuzca’nın sadece 10 bin nakit, Mehmet Nur Çiftsüren’in ise 10 bin nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Nur ÇiftsürenOnur OğuzcaUyuşturucu
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