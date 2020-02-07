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Uyuşturucu Zanlıları Teminata Bağlandı

Gazimoğasa Karakol bölgesinde,  kullanımlarındaki FG 860 plakalı araç içerisinde tespit edilen Fikret Göl ve Daniel Sassa, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi ekipleri tarafından durdurularak aramaya tabi tutuldu. Yapılan üst aramasında tasarruflarında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 5 gr ağırlığında madde bulunarak emare alınırken, zanlılar suçüstü hali gereği polis tarafından tutuklanmış ve 5.2.20 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında ikişer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Uyuşturucu Zanlıları Teminata Bağlandı

Gazimoğasa Karakol bölgesinde,  kullanımlarındaki FG 860 plakalı araç içerisinde tespit edilen Fikret Göl ve Daniel Sassa, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi ekipleri tarafından durdurularak aramaya tabi tutuldu. Yapılan üst aramasında tasarruflarında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 5 gr ağırlığında madde bulunarak emare alınırken, zanlılar suçüstü hali gereği polis tarafından tutuklanmış ve 5.2.20 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında ikişer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

07 Şubat 2020 Cuma 20:08
Uyuşturucu Zanlıları Teminata Bağlandı

Gazimoğasa Karakol bölgesinde,  kullanımlarındaki FG 860 plakalı araç içerisinde tespit edilen Fikret Göl ve Daniel Sassa, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi ekipleri tarafından durdurularak aramaya tabi tutuldu. Yapılan üst aramasında tasarruflarında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 5 gr ağırlığında madde bulunarak emare alınırken, zanlılar suçüstü hali gereği polis tarafından tutuklanmış ve 5.2.20 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında ikişer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar yeniden yargıç huzuruna çıkarıldılar. İddia makamı adına yemin altında şahadet veren polis memuru Hasan Selvili olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Selvili şahadetinde, alınan bilgi ışığında, 4.2.20 tarihinde zanlıların bir araç içerisinde tespit edilerek aramaya tabi tutulduklarını aktardı. Zanlıların araçtan indirilerek yapılan üst aramasında zanlı 1’in ceketinin iç kısmında iki ayrı yerde Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 5 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten Selvili, suçüstü hali gereği her iki zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlıların gönüllü ifade vermek suretiyle suçlarını kabul ettiklerini belirten Selvili, bahse konu maddeyi 3.2.20 tarihinde bir şahıstan 700 TL karşılığı 7 gr olarak birlikte aldıkları konusunda beyanları olduğunu söyledi.  7.2.20 tarihinde zanlılara 7 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde alma ve verme suçlarından yazılı dava tebliğ edildiğini belirten Selvili, zanlıların yazılı dava tebliğine kabul yönünde cevap verdiklerini söyledi.

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Zanlı 2’ nin 2019 yılı içerisinde 6 gr Hint keneviri türü uyuşturucu madde verme ve tasarruf suçlamasıyla aleyhinde dosya tanzim edildiğini ve davasının devam ettiğini belirten Selvili, bu aşamada tahkikata etki etme olanağı bulunmayan ve KKTC vatandaşı olan zanlıların teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla KKTC haricine çıkışlarını men ederek, 5000’ er TL nakdi teminat yatırmalarını, haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmelerini ve KKTC vatandaşı KKTC’de yerleşik birer kefilin imza edeceği 75.000’ er TL şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalmaları yönünde emir verdi.

(MHA)

Anahtar Kelimeler:
GazimagusaTeminatUşturucu
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