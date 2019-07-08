banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98515
ALTIN
258.365
DOLAR
5.7168
STERLİN
7.1607
EURO
6.4205
Uyuşturucu zanlıları: Pişmanık
UYUŞTURUCU ZANLILARI: PİŞMANIK
Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Acil kan aranıyor!
ACİL KAN ARANIYOR
Yılmazköy’deki kazada yaralıların ismi açıklandı!
Son Dakika
YILMAZKÖY’DEKİ KAZADA YARALILARIN İSMİ AÇIKLANDI!
banner307

Uyuşturucu zanlıları: Pişmanık

Uyuşturucu zanlıları: Pişmanık

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:51
Uyuşturucu zanlıları: Pişmanık

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da, dün uyuşturucu madde tesiri altında bulunan zanlılar Derviş Batural ve Gökhan Ekenel tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder 7 Temmuz tarihinde saat 16.15 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğünde görevli Suçla Operasyonel Mücadele Çalışmaları ekibi tarafından Lefkoşa’da sakin zanlı Derviş Batural’ın yolcu olarak bulunduğu ve Lefkoşa’da sakin zanlı Gökhan Ekenel’in kullanımında bulunan DJ638 plakalı araç şüpheli vaziyette tespit edildiğini söyledi. Polis akabinde söz konusu aracın şoför mahallinde oturan Gökhan Ekenel’in kendinden geçmiş vaziyette tespit edilmesi üzerine 112 Acil Servis ile hastaneye sevk edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Özder zanlı Derviş Batural’ın huzurunda ise söz konusu araçta yapılan aramada içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ile sigara paketi içerisinde beyaz renk naylon parçasına sarılı yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti.

banner317
Polis mesele ile ilgili zanlıların vermiş olduğu gönüllü ifadelerinin teyit tekzip edileceğini, kayıp emareler olduğunu belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlılar pişman olduklarını belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuDerviş BaturalGökhan Ekenel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak
Hırsızlık zanlısı tutuksuz yargılanacak
Yine trafik kazası: İki araç tarlaya uçtu
Yine trafik kazası: İki araç tarlaya uçtu
İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
Çalıştığı iş yerini soydu
Çalıştığı iş yerini soydu
Hayati tehlikesi var
Hayati tehlikesi var
Marketten içki çaldı, tutuklandı
Marketten içki çaldı, tutuklandı
Güney Kıbrıs’tan çalınan traktörün sahibi bulundu
Güney Kıbrıs’tan çalınan traktörün sahibi bulundu
Basına çirkin saldırı
Basına çirkin saldırı
Girne'de 5 kök hintkeneviri
Girne'de 5 kök hintkeneviri
Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda kaza! Bu sefer ucuz atlatıldı
Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda kaza! Bu sefer ucuz atlatıldı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim