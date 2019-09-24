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Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı

24 Eylül 2019 Salı 15:26
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da 18 Eylül 2019 tarihinde Güney Kıbrıs’tan ülkemizi uyuşturucu ithal eden zanlı Musa Eryener ve suç ortağı olduğu gerekçesi ile tutuklanan zanlı Vural Bozlar tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Özkırdar, 18 Eylül 2019 tarihinde Lefkoşa’da bir otopark içinde zanlı Musa Eryener’in askeri bölgeyi ihlal ederek, elindeki paketle birlikte giriş yaparken, muhtar Mesut Kazak’ın zanlıyı yakaladığını anlattı. Özkırdar, zanlının, muhtarı darp edip kaçtığını ve elindeki koli bandına sarılı paketi de düşürdüğünü ve zanlı Vural Bozlar’ın aracına binerek kaçtığını belirtti. Polis, zanlının düşürdüğü koli bandına sarılı pakette 98 gram hintkeneviri ile 1 gram 704 miligram ağırlığında kokain türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, Musa Eryener’in ayni gün tutuklandığını ve 18 Eylül 2019 tarihinde uyuşturucu maddeleri zanlı Vural Bozlar’ın yönlendirmesiyle Güney Kıbrıs’dan alıp, KKTC’ye ithal ettiğini söylediğini belirtti. Polis, zanlı Vural Bozlar’ın ikametgâhında tutuklandığını ve evinde kanunsuz bir şey bulunmadığını söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiğini ve aranan bir kişi olduğunu söyleyerek, üç gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadet değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına ve Bozlar’ın doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.   

Son Güncelleme: 24.09.2019 15:56
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısUyuşturucu
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