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Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Girne’de uyuşturucu suçundan tutuklanan 2 zanlı bugün mahkemeye çıkarıldı.

26 Nisan 2022 Salı 23:28
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de uyuşturucu suçundan tutuklanan 2 zanlı bugün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Kader Artan olguları aktardı.

Artan, 25.04.2022 tarihinde, Girne’de, A.Ç.(E-32)’nin kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi S.Z.(E-29) isimli şahıstan 3 bin lira karşılığında aldığını öne sürdüğünü açıkladı. Polis memuru Artan, S.Z.’nin de tutuklandığını, ifadesinde uyuşturucu maddeyi 20 Nisan’da taksisine binen ismini bilmediği bir şahıstan aldığını ve  A.Ç.’ye verdiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlı S.Z.’nin A.Ç.’nin isteği üzerine uyuşturucu temin ettiğini söylediğini de belirtti. Uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini, soruşturmanın devam ettiğini belirten Artan, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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