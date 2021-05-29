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Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 13:38
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
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(Kamalı Haber) –

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder huzurda bulunan zanlılar İzzet Eraslan ve Ahmet Yüksel'in Küçük Kaymaklı'da kalmakta oldukları ikametgâhta 28 Mayıs tarihinde saat 14.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından mahkeme emri gereği arama yapılmak üzere gidildiği sırada zanlı Eraslan’ın içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 10 adet elle sarılmış sigara izmariti ile yaklaşık 4 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi pencereden evin dışına attığı tespit edildiğini söyledi. Polis akabinde bahse konu ikametgâhta yapılan aramada üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Soruşturmanın henüz yeni başladığını, alınması gereken ifadelerin bulunduğunu bildiren Özder, incelemeye yollanan maddelerin sonuçlarının ise hâlâ beklendiğini söyledi. Polis, serbest kalmaları halinde soruşturmaya olumsuz yönde etki edebileceklerine dikkat çekerek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkemede söz alan zanlılar olayla ilgilerinin bulunmadığını, suçsuz olduklarını iddia etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların aleyhine 3 gün tutukluluk emri verdi.    


 

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