banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar’ın yükü daha ağır
Tatar’ın yükü daha ağır
Bu kafayla gidersek yine kapanacağız!
Bu kafayla gidersek yine kapanacağız!
Kalıcı mutluluk mümkün!
Kalıcı mutluluk mümkün!
Ya tüm bilgiler kaybolursa?
Ya tüm bilgiler kaybolursa?
banner376

Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Girne'de şüpheli görülen bir araca Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından yapılan operasyonda satışa hazır 9 ayrı paket içerisinde yaklaşık 9 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Obert Jabulanı Jumburu, Folusho Davıd Adewale, Chıdumebı Precıous Okeke, Vıctor Efeoghene Kokoruwe ve Oladele Praıses Ehındero dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Nisan 2021 Cumartesi 15:36
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
banner337

Kamalı Haber

banner341
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram, 9 Nisan 2021 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Girne’de Çakıllar Sokak üzerinde şüpheli olarak görülen ZPE 560 plakalı araç içerisinde, araç sürücüsü Obert Jabulanı JUMBURU ile araçta yolcu olarak bulunan Folusho Davıd Adewale , Chıdumebı Precıous Okeke, Vıctor Efeoghene Kokoruwe  ve Oladele Praıses Ehındero’nun huzurunda yapılan aramada; aracın vites kutusu yanında bulunan, üzerinde “Digital” yazılı siyah renk el çantası içerisinde foil kağıtlarına sarılı 9 ayrı paket halinde yaklaşık 9 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlıların suçüstü tutuklandığını ve ifade verdiklerini, ifadelerinin teyit tekzip edileceğini ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlıların soruşturma maksatlı poliste 3 tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
KktcPolisUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seyir halindeyken alev alan araç tamamen yandı
Seyir halindeyken alev alan araç tamamen yandı
Kayıp şahıs bulundu
Kayıp şahıs bulundu
Yasadışı sınır ihlali
Yasadışı sınır ihlali
Girne'de uyuşturucu
Girne'de uyuşturucu
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
Firari Rus tecavüzle itham edildi
Firari Rus tecavüzle itham edildi
Suçlu polis bile olsa af yok
Suçlu polis bile olsa af yok
17 gün poliste kaldı ama telefonlardaki güvenlik şifrelerini vermedi!
17 gün poliste kaldı ama telefonlardaki güvenlik şifrelerini vermedi!
Güneye geçemeden yakalandılar!
Güneye geçemeden yakalandılar!
Yargı affetmedi!
Yargı affetmedi!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim