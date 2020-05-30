Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çatalköy'de meydana gelen uyuşturucu madde alma, verme ve tasaruf meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ekrem Koç, İbrahim Eker ve Ersan Tarım bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci 29 Mayıs 2020 tarihinde, saat 10.50 sıralarında Çatalköy'de zanlı Ekrem Koç'un ikametgâhında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapılmak üzere içeriye girildiğinde zanlılar Engin Koç ve ikametgâhta misafir olarak bulunan İbrahim Eker'in ellerinde tutmakta oldukları sigara izmaritlerini ikametgâhın tuvalet klozetine attıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis akabinde ikametgâhta yapılan aramada yaklaşık 101 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yatak kenarına sıkıştırılmış yaklaşık 1 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve tuvalet klozeti içerisine atılmış içerisinde Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 9 adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis tutuklanan zanlı Koç'un sorgusunda söz konusu maddeleri zanlı Ersan Tarım'dan 4 gram olarak aldığı itirafında bulunması üzerine zanlı Ersan Tarım’ın da tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Ersan Tarım suçsuz olduğunu söyledi. Zanlı İbrahim Eker ise zanlı Ekrem Koç'a yemek götürmek için o eve gittiğini ve uyuşturucu ile alakası olmadığını mahkemeye aktardı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir.