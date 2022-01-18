Uyuşturucu zanlıları cezaevinde

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de narkotik ekipleri tarafından 30 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen “Yeni yıl paketi” operasyonuyla 7 Ocak’ta düzenlenen Çatal operasyonunda tutuklanan zanlılar Aicha Kenza Traore, Peter Friday Chıoke, Ifunanya Faith Ezıke, Onyeka Richard Ugbaja ve Peter Ogbonna bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakcılığı Önleme Müdürlüğünde görevli Polis çavuşu Ahmet Bayram, 30 Aralık 2021 tarihinde, saat 22.00 raddelerinde narkotik polisine gelen bir bilgide Girne’de İskenderun caddesi üzerinde seyir halinde olan bir ticari taksi içerisinde yolcu olarak bulunan, zanlıAicha Kenza Traore'nin tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve uyuşturucu madde satışı yaptığının öğrenildiğini söyledi. Bayram, aynı gün taksi araçta tespit edilen Aicha Kenza Traore’nin üzerinde yapılan üst aramasında, giymekte olduğu sütyen içerisinde satışa hazır bir vaziyette dıştan beyaz renk tuvalet kağıdına sarılı 7 adet naylon parçasına sarılı yaklaşık 10 gram ağırlığında Hintkeneviri ve yine dıştan beyaz renk tuvalet kağıdına sarılı, 6 adet üzerinde çizgiler bulunan kağıt içerisinde yaklaşık 5 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 2060 TL nakit paranın emare olarak alındığını aktardı. Bayram, zanlının suçüstü hali tutuklandığını ve yapılan sorgusunda tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeleri, Girne'de zanlı Onyeka Richard Ugbaja ve Peter Friday Chıoke'nin kendisine satmak için verdiklerini beyan ettiğini söyledi. Bayram, alınan bilgi doğrultusunda Onyeka Richard Ugbaja ve Peter Friday Chıoke'nin de tutuklandığını belirtti. Bayram, daha sonra zanlı Chıoke’nin ikametgahının içerisinde tespit edilen Ifunanya Faith Ezıke ve Peter Friday Chıoke'nin huzurlarında 23:15-23:55 saatleri arasında mahkeme emri ile yapılan aramada; ikametgahın salon kısmında sehpa üzerinde satışa hazır bir vaziyette 3 adet naylon poşet içinde içerisinde yaklaşık 1,5 gram ağırlığında uyuşturucu, cüzdan içerinde 17 adet naylon poşet içerisinde yaklaşık 9 gram ağırlığında uyuşturucu, yine aynı yerde 1 adet ağzı açık beyaz renk naylon içerisinde yaklaşık 100 miligram ağırlığında Hintkeneviri, 15 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan Pro scale marka hassas terazi bulunduğunu belirtti. Polis ayrıca zanlı Chıoke'nin üzerinde Uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanilan 4300 TL, 550 dolar, 190 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını ve zanlılar Peter Friday Chıoke, Ifunanya Faith Ezıke suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis çavuşu Bayram, yine aynı gün, Onyeka Richard Ugbaja’nın ikametgahında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini söyledi.

Polis çavuşu Bayram, yapılan soruşturma sonucu 7 Ocak 2022 tarihinde tutuklanan Peter Ogbon’ın diğer dört zanlıyla bağlantısının ortaya çıktığını söyledi.

Bayram, Çatalköy-Girne’de Malazgirt Sokak üzerinde şüpheli vaziyette görülen Girne’de sakin Peter Ogbonna Obasi’nin tasarrufunda yaklaşık 12 gram ağırlığında satışa hazır bir vaziyette hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Bayram, Alsancak-Girne’de Pine Bay Tatil köyü 820 numaralı adresinde mahkeme emri ile yapılan arama neticesinde 200 gram ağırlığında satışa hazır Hint Keneviri 40 gram ağırlığında satışa hazır Sentetik Cannabinoid ve satışa hazır vaziyette 97 adet yaklaşık 60 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu ve metal kutu içerisinde uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 7 bin 300 TL nakit para bulunarak emare olarak zapt olarak alındığını söyledi.

Polis çavuşu Bayram, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların cep telefonlarının DATA inceleme şubesinde olduğunu, uyuşturucu alışverişiyle ilgili birçok kişiyle mesajlarının tespit edildiğini söyledi. Bayram, zanlıların soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, Aicha Kenza Traore, ile Onyeka Richard Ugbaja’nın yasal statülerinin olduğunu, diğer zanlıların ise ikamet izinsiz olduklarını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, Aicha Kenza Traore, ile Onyeka Richard Ugbaja’nın 15’er bin TL nakit teminat yatırmalarına emir verirken, diğer üç zanlıyı 3 ay süreliğine cezaevine gönderdi.