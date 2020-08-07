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Uyuşturucu zanlıları 6 gün daha tutuklu

Girne’ye bağlı Esentepe'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu tutuklanan Abdullah Wahabi ile Muhan Al Lubbab bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

07 Ağustos 2020 Cuma 18:22
Uyuşturucu zanlıları 6 gün daha tutuklu
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Esentepe'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu tutuklanan Abdullah Wahabi ile Muhan Al Lubbab bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlıların 6 gün daha tutukluluk hallerinin devam etmesine karar kıldı.

NE OLMUŞTU?

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, 5 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında Esentepe’de Turkuaz Sitesi yakınlarında şüpheli görülen zanlı Abdullah Wahabi’nin üzerinde arama yapıldığını bildirdi.

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CEBİNDEKİ 5 GRAM ELE VERDİ

Zor, yapılan aramada zanlının şortunun cebinden 5 gram hintkeneviri çıktığını aktardı. Zor, daha sonra zanlı Wahabi ile Muhan Al Lubbab’ın birlikte kaldıkları evde arama yapıldığını; 53 gram hintkeneviri ile 163 adet uyuşturucu hap bulunduğunu aktardı.

Zanlı Lubbab’ın da tutuklandığını kaydeden polis, evde uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 15 bin 250 TL, 320 euro ve 200 dolar bulduklarını açıkladı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR 

Ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, zanlıların ifadelerinin araştırılacağını, soruşturmanın geniş çaplı yürütüleceğini kaydeden polis, ilk etapta bir gün süre ile tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı bir gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah WahabiMuhan Al Lubbab
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