Uyuşturucu zanlıları 5 gün daha turuklu

Libya uyruklu 3 öğrencinin tutukluluğu 5 gün uzatıldı

18.12.19 tarihinde Gazimağusa’ da bir üniversitenin yurt odasında, tasarruflarında Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 8 gr madde bulunmasıyla ilgili Libya uyruklu öğrenci Ayoub Khamis Mohamad Aghnaiya (E-18), Mohamad Khamis Mohamad Aghnaiya (E-19) ve Sırajaldeen Nouraldo Jaloutah ( E-20 )’ narkotik polisi tarafından tutuklanarak bahse konu uyuşturucuya emare olarak el konmuştu.

Zanlılar 19.12.19 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemede haklarında birer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 20.12.19 tarihinde yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına mahkemede hazır olan meselenin tahkikat memuru Raif Safa yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili bilgi aktardı. Safa şahadetinde 18.12.19 tarihinde alınan bir bilgi ışığında Gazimağusa’da bir üniversitenin yurtlarında kalmakta olan zanlıların ikamet ettikleri odada arama müzekkeresi eşliğinde arama gerçekleştirildiğini söyledi. Zanlılar huzurunda yapılan aramada, çalışma masasının çekmecesinde 3 ayrı naylon poşete sarılı yaklaşık 8 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirten Safa 3 zanlının da tutuklandığını belirtti.

Zanlı1 Ayoub Khamis Mohamad Aghnaiya’nın vermiş olduğu beyanında emare uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu, içici olup sürekli kullandığını ve yurtlar bölgesinde tanımadığı Nijeryalı bir şahıstan 1700 TL karşılığı 13 gr olarak aldığını itiraf ettiğini belirten Safa zanlı 1’ in bu yönde gönüllü bir ifade verdiğini söyledi.

Zanlı1’ in uyuşturucu aldığı bölgede kamera olduğunun tespit edildiğini ve incelenmekte olduğunu belirten Safa emare uyuşturucularla ilgili devlet kimya laboratuvarından ve poşetlerle ilgili parmak izi inceleme sonuçlarının henüz gelmediğine vurgu yaptı. Satıcı şahsın halen aranmakta olduğunu söyleyen safa tahkikatın devam edebilmesi için zanlılar aleyhine 8 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların 5 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)