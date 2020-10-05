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Uyuşturucu zanlıları 4 gün daha tutuklu

Denis Kıplagat Sawe ve Gürsel Ferhat soruşturma bitene kadar tutuklu kalacak..

05 Ekim 2020 Pazartesi 14:44
Uyuşturucu zanlıları 4 gün daha tutuklu
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Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen, Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Denis Kıplagat Sawe ve Gürsel Ferhat mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, zanlı 1 Denis Kıplagat Sawe ve zanlı 2 Gürsel Ferhat’ın, Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, zanlı Gürsel Ferhat’ın Hamitköy’de bir parkta uyuşturucu sattığı bilgisi alındığını ve pusu görevi sırasında saat 19.40’da zanlı 1 Denis Kıplagat Sawe’in geldiğini ve zanlı Gürsel Ferhat’tan küçük bir kâğıt aldığını ve karşılığında para verdiğinin görüldüğünü anlattı. Polis, zanlı 1’in yakalanacağını anladığını ve 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi boş araziye attığını belirtti. Polis, zanlı 2 Gürsel Ferhat’ın ikametgâhında yapılan aramada üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, 110 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 2 gram kokain olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 15 gram ağırlığında sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde ve zanlı 1’in zanlı 2’ye verdiği 100 TL’nin bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar ve aranan bir şahıs olduğunu söyleyerek, zanlıların 4 gün tutuklu daha kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

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Anahtar Kelimeler:
Denis Kıplagat SaweGürsel FerhatLefkoşa Uyuşturucu
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