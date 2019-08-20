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Uyuşturucu zanlıları 3 gün tutuklu kalacak

Uyuşturucu zanlıları 3 gün tutuklu kalacak

20 Ağustos 2019 Salı 16:50
Uyuşturucu zanlıları 3 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Ülkeye dünyanın en tehlikeli uyuşturucuları sınıfında olan metamfetamin türü maddeyi ithal ettikleri gerekçesi ile tutuklanan zanlı Cemyayla, Onur Akdeniz ve Niya Marina Satağyan bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren Cemal, Ramiz, üç zanlının 29 Haziran 2019 ile 19 Ağustos 2019 tarihleri arasında metamfetamin türü uyuşturucu maddeyi ithal ve tasarruf etmekten methaldar olduklarını belirtti.  Ramiz, 16 Ağustos’ta zanlı Cem Yayla adına gönderilen pakette bir gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde olduğunun bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi. Ramiz, 19 Ağustos’ta üç zanlının da meseleyle bağı olduğunun görüldüğünü anlattı. Polis, zanlı Cem Yayla’nın evinde tutuklandığını, zanlı Onur Akdeniz’in evinde yapılan aramada bir gram ağırlığında metamfetamin türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ve uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan 4 ayrı poşet, pipet ve kırık ampül emare alındığını söyledi. Polis, zanlı Niya Marina Şatağyan’ın evinde yapılan aramada bir gram ağırlığında metamfetamin türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde, kırık ampül ve pipet bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmalarda 29 Haziran 2019 tarihinde zanlı Onur Akdeniz’in aranan bir zanlı aracılığıyla KKTC’ye 15 gram ağırlığında metamfetamin türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ithal ettiğinin belirlendiğini söyledi. Polis, konu maddelerin zanlı Onur Akdeniz ve zanlı Niya Marina Şatağyan ile birlikte bir kısmını içtiklerinin belirlendiğini anlattı. Polis, tahkikatın devam ettiğini ve aranan bir kişi olduğunu belirtip, zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 20.08.2019 17:05
Anahtar Kelimeler:
MetamfetaminUyuşturucu
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