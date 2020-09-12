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Uyuşturucu zanlıları 3 gün tutuklu kalacak

Alsancak’ta bir evde yapılan aramada uyuşturucu bulunurken, Izzat Mohammad Izzat Albarmawı, Amjad Khaled Issa ve Mohannad Majed Fathı Al Ourı tutuklandı. Üç zanlı bugün mahkemeye çıkarıldı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 18:49
Uyuşturucu zanlıları 3 gün tutuklu kalacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta bir evde yapılan aramada uyuşturucu bulunurken, Izzat Mohammad Izzat Albarmawı, Amjad Khaled Issa ve Mohannad Majed Fathı Al Ourı tutuklandı. Üç zanlı bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı Girne Narkotik Şubesi’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, 11.09.2020 tarihinde 23.30 - 23.55 saatleri arasında Alsancak-Girne adresinde sakin Izzat Mohammad Izzat Albarmawı’nin ikametgahında yapılan aramada; ikametgahın salon kısmındaki koltuk üzerinde Ayanlar Gold&Diamond yazılı karton kutuda yaklaşık 4 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile sehpa üzerinde içlerinde tütünle karışık Hint Keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet sarma sigara izmariti ve ikametgahın yatak odasındaki komodin çekmecesi üzerinde Parlıament marka sigara paketinde şeffaf naylonlara sarılı 3 ayrı paket halinde yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini söyledi. Zor,  Izzat Mohammad Izzat Albarmawı ve evde misafir olarak bulunan Yazan Amjad Khaled Issa ve Mohannad Majed Fathı Al Ourı’nin suçüstü hali tutuklandıklarını ifade etti.

Zor, zanlıların tutuklanarak haklarında soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, hafta sonu olmasından dolayı uyuşturucu maddenin analize gönderilemediğini, aranan bir şahıs olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
Izzat Mohammad Izzat AlbarmawıAmjad Khaled IssaMohannad Majed Fathı Al Ourı
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