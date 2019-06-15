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Uyuşturucu zanlıları 3 gün tutuklu

Saksı içerisinde 16 kök hintkeneviri bulundu

Uyuşturucu zanlıları 3 gün tutuklu

Saksı içerisinde 16 kök hintkeneviri bulundu

15 Haziran 2019 Cumartesi 15:28
Uyuşturucu zanlıları 3 gün tutuklu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de alınan ihbar üzerine zanlılar Sabriye Erarpat ile Mehmet Cihan Erarpat’ın ikametgâhında yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ahmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram huzurda bulunan zanlılar Sabriye Erarpat ile Mehmet Cihan Erarpat’ın 14 Haziran 2019 tarihinde, 15.45 - 16.30 saatleri arasında, Girne ikametgâhında mahkeme emri ile huzurlarında yapılan aramada, ikametgâhın balkon kısmında yeşil ve kahverengi renk 1 tanesi iç içe geçirilmiş toplam 16 adet olan saksılar içerisinde ekili vaziyette boyları yaklaşık 10 cm ile 60 cm arasında değişen toplam 16 kök Hint Keneviri olduğuna inanılan bitkiler bulunduğunu söyledi. Polis ayrıca zanlıların yatak odasında kapıya asılı poşet içerisinde yaklaşık 2 gr ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların gönüllü ifade verdiğini ve alınan ifadenin teyit ve tekzip gerektirdiğini söyleyerek ilk etapdq 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Sabriye ErarpatMehmet Cihan ErarpatUyuşturucu
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