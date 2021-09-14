banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ortaeğitimde yüzyüze eğitim başladı
Ortaeğitimde ders başı
“Suç işlemeye devam edeceğim!”
“Suç işlemeye devam edeceğim!”
91'i yerel 124 pozitif vaka
91'i yerel 124 pozitif vaka
Kaçak et operasyonu
Kaçak et operasyonu!
banner376
Flaş Haber
91'i yerel 124 pozitif vaka
Kapat

Uyuşturucu zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa’da bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını öğrenen narkotik polisinin başlatmış olduğu operasyonda zanlılar Emenike Kenneth Ogbu, Onye Dikachi Godwin Ikebuaku, Gift Patrıck, Chibuikemk Kennedy Nwamuruamu, Chidera Wayne Ubani Wayne, Caleb İzunna Ewulu tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

14 Eylül 2021 Salı 11:34
Uyuşturucu zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı. Sakkalı13 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide Gönyeli’de sakin CelebIzunnaEWULU'nun ikametgahında kanunsuz uyuşturucu madde olduğu ve satışını yapıldığı öğrenildiğini ve ayni gün saat 18:40 raddelerinde görevli bir polis ekibi tarafından bahse konu ikamet ziyaret edilerek zanlılar EmenikeKennethOgbu, OnyeDikachiGodwinIkebuaku ve CelebIzunnaEwulu'nunyatak odasında tespit edilirken zanlılar GiftPatrıck Ve Chibuikemk Kennedy Nwamuruamu, ChideraWayneUbaniWayneikametgahın salon-mutfak kısmında tespit edilerek alıkonulduğunu söyledi. Polis yapılan baskında konu ikametgahta zanlıların huzurunda mahkeme emri ile arama yapıldığını, yapılan arama neticesinde ikametgahın zanlı Ikebuaku ve Ewulu’ya ait yatak odasında içerisinde tespit edilen zanlıOgbu’nunhuzurunda konu odada yapılan aramada yerde parke üzerinde satışa hazırlanmak üzere düzenlenmiş 18 adet çizgili kağıt parçası içerisinde ve karton üzerinde yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yatak üzerinde bulunan siyah renk küçük zipli çanta içerisinde 11 paket halinde satışa hazır vaziyette dıştan şeffaf koli bandı ile sarılı kareli kağıt içerisinde yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri uyuşturtucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

banner341
Polis yapılan aramaya müteakiben ayni odada devam eden aramada zanlı Ikebuaku’ya ait elbise dolabı içerisinde yine yeşil renk ayakkabı içerisine gizlenmiş yeşil renk çorap içerisinde satışa hazır vaziyette 6 adet foilkağıdına sarılı yaklaşık 3 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis memuru Serkan sakallı devam eden aramada ikametgahınGiftPatrıck,Chibuikemk Kennedy NWAMURUAMU ve ChideraWayneUbaniWayne’yeait yatak odasında huzurlarında yapılan aramada elbise dolabının Patrıck’eait kısmında beyaz renk naylon poşette 9 adet foil kağıdına sarılı yaklaşık 3 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, zanlı Nwamuruamu’ya ait siyah renk ceketin sol iç cebinde 11 paket halinde satışa hazır vaziyette foil kağıda sarılı beyaz renk çizgili kağıt içerisinde yaklaşık 4 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 500 TL nakit para bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis zanlıların tutuklanmalarının ardından yapılan sorgularında zanlı EmenikeKennethOgbu’danyapılan soruşturmalarda Eylül 2021 ayı içerisinde Güney Kıbrıs’tan internet üzerinden irtibata geçtiği şahıs ile 14 gram ağırlığındaki Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi, ismini Henry olarak bildiği şahıs aracılığı ile ithal edip Gönyeli'de tanımadığı bir şahıstan alarak tasarruf ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Yine yapılan soruşturmalarda OGBU’nuntasarrufunda bulunan 14 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeleri Eylül 2021 ayı içerisinde zanlılar OnyeDikachiGodwinIkebuaku, GiftPatrıck ve Chibuikemk Kennedy Nwamuruamu’yaverdiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis zanlı Ogbu’nun ayrıca yapılan soruşturmalarda 11 Eylül 2021 tarihinde ayni şekilde ismini Henry olarak bildiği şahıs ile irtibat kurup Güney Kıbrıs’tan 26 gram Hintkeneviri ile her bir paketi 1 gram olduğunu bildiği 15 paket halinde 15 gram olarak olmak üzere toplamda 41 gram ağırlığındaki Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi ithal ettirip Gönyeli'de teslim alarak tasarruf ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlılarının vermiş oldukları ifadeler ve beyanların teyit tekzip edileceğini aranan emareler ve alınması gereken daha ifadeler olduğunu belirterek ilk etapta zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Evden Uyuşturucu Satışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yoldaş Yılmaz tutuksuz yargılanacak
Yoldaş Yılmaz tutuksuz yargılanacak
Çaluda ve Ünverdi Beraat etti
Çaluda ve Ünverdi Beraat etti
Emekli polis müfettişi Gülay Çekici 8 yıl hapis yatacak
Emekli polis müfettişi Gülay Çekici 8 yıl hapis yatacak
Cinsel taciz zanlısı Coşkun Tüylü 8 gün daha poliste tutuklu kalacak
Cinsel taciz zanlısı Coşkun Tüylü 8 gün daha poliste tutuklu kalacak
Yargıç teminat talebini kabul etti
Yargıç teminat talebini kabul etti
Ölümlü kazanın soruşturması sürüyor
Ölümlü kazanın soruşturması sürüyor
Tasarrufundaki telefonların bazıları başkasının adına kayıtlı çıktı!
Tasarrufundaki telefonların bazıları başkasının adına kayıtlı çıktı!
Polisten haberler..
Polisten haberler..
2 yaşındaki çocuğunu itip düşürerek yaraladı, eşini feci şekilde darp etti!
2 yaşındaki çocuğunu itip düşürerek yaraladı, eşini feci şekilde darp etti!
Kaçak et operasyonu
Kaçak et operasyonu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim