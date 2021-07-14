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14 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
14 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
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Uyuşturucu zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak

Girne’de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Oluwamyuja Soremi ile İsaac Ogunseye mahkemeye çıkarıldı.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:00
Uyuşturucu zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak

Polis çavuşu Mehmet Bayram, 12.07.2021 tarihinde Girne’de Oluwamyuja Soremi’nin kaldığı eve yapılan baskında tasarrufunda içerisinde uyuşturucu olan sarma bir adet sigara bulunduğunu söyledi.

Mehmet Bayram, zanlının tutuklandığını, yapılan soruşturmada asıl ikametgâhının Gönyeli’de olduğunu tespit ettiklerini, Girne’deki evi üç günlüğüne kiraladığını tespit ettiklerini söyledi.

Polis, zanlının Gönyeli’deki evinde arama yapıldığını, diğer zanlının İsaac Ogunseye’nin de evde olduğunu açıkladı.

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Mehmet Bayram, zanlı Ogunseye’nin elinde bir adet uyuşturuculu sarma sigara, odasında 3 gram, zanlı Oluwamyuja Soremi’nin odasında ise 5 miligram uyuşturucu bulduklarını belirtti.

Mehmet Bayram, tutuklanan zanlıların ifadelerinde geçtiğimiz cumartesi günü doğum günü partisi için ev kiraladıklarını, partide tanımadıkları bir şahıstan uyuşturucu aldıklarını söylediklerini aktardı.

Mehmet Bayram, ele geçirilen uyuşturucuların devlet kimya laboratuvarına gönderileceğini, aranan bir şahıs olduğunu ifade ederek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Murat Soytaç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Oluwamyuja Soremiİsaac Ogunseye
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