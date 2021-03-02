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Uyuşturucu zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak

01.03.21 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Gazimağusa’da narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü tarafından bir ikametgâhta yapılan aramada tasarruflarında Hint keneviri uyuşturucu olduğuna inanılan 5 gr ağırlığında madde, içerisinde tütünle karışık Hint keneviri türü uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan bir adet sarma sigara, bir adet öğütücü ve bir adet hassas terazi bulunan Ayama Asikpo Bassey (E-23) ve Oluwatafonmi Onakoya (E-26) suçüstü hali gereği tutuklanarak uyuşturucu madde ve diğer materyallere emare olarak el konuldu.

02 Mart 2021 Salı 15:43
Uyuşturucu zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak
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PCR testlerinden sonra zanlılar 02.03.21 tarihinde Kanunsuz Hint keneviri türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser PM Mustafa Kavaz’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Kavaz yemin altında verdiği şahadette alınan bilgi ışığında 01.03.21 tarihinde Gazimağusa’da zanlıların kaldığı ikametgâhta arama yapıldığını söyledi.

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Zanlıların kapıyı açmamaları nedeniyle makul güç kullanılarak girilen ikametgâhta yapılan aramada Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 5 gr ağırlığında madde, içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan tütünle karışık 1 adet sarma sigara, 1 adet öğütücü ve 1 adet hassas terazi bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını belirtti.

Her iki zanlının gönüllü ifade vermek suretiyle suçlarını itiraf ettiklerine değinen tanık polis, ifadelerin teyit ve tekzibi yanında emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini, alınması gereken tanık ifadelerinin olduğunu ve adı soyadı belli olmayan ancak lakap olarak çağrılan bir şahsın da aranmakta olduğuna dikkat çektikten sonra zanlılar aleyhine üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler polisin süreye ihtiyacı olduğuna vurgu yaptıktan sonra zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ayama Asikpo BasseyOluwatafonmi Onakoya
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