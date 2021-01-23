Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
UBP’de kriz büyüyor!
UBP’de kriz büyüyor!
Yerli üretime sahip çık!
Yerli üretime sahip çık!
Bir deve hikayesi
Bir deve hikayesi
Bütçe görüşmeleri ve Pilli’nin 2020’sinden 2021’in gerçeklerine
Bütçe görüşmeleri ve Pilli’nin 2020’sinden...
banner376

Uyuşturucu zanlıları 3 gün daha tutuklu

Gönyeli’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar Chiogizirim Prosper Opara ve Prince Obinna Enyınnaya mahkeme huzuruna çıkarıldı.

23 Ocak 2021 Cumartesi 16:19
Uyuşturucu zanlıları 3 gün daha tutuklu
banner337
banner351

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görev yapan polis memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı.

Sakallı, zanlılar Chiogizirim Prosper Opara ve Prince Obinna Enyınnaya’nın “uyuşturucu madde alma, tasarruf etme ve verme” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Sakallı, 22 Ocak’ta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’ne Gönyeli’de Kasırga Sokak üzerinde bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı üzerine ihbar geldiğini belirterek, bu ihbar üzerine aynı gün saat 14.40 ve 15.10 raddeleri arasında söz konusu ikametgâhta arama yapıldığını kaydetti.

banner341
Yapılan arama sonucunda zanlı Chiogizirim Prosper Opara’nın yatak odasında bulunan masa üzerinde yaklaşık 12 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini belirtti.

Sakallı, ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 800 dolar ile 1950 TL değerinde paranın tespit edilerek emare alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını ifade etti.

Sakallı, evde yürütülen arama çalışmaları neticesinde ikametgâhın mutfak kısmında üzerinde uyuşturucu madde kalıntılarının bulunduğu düşünülen metal hassas terazinin de tespit edilip emare alındığını ayrıca zanlı Prince Obinna Enyınnaya’nın yatak odasında yapılan aramada ise zanlının elbise dolabında bulunan cüzdanında yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu bulunduğunu söyledi.

Polis yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların gönüllü ifade verdiğine dikkat çeken Sakallı, zanlı Chiogizirim Prosper Opara’nın verdiği ifadede söz konusu uyuşturucu maddeyi hâlâ aranmakta olan bir şahıstan 14 gram olarak 450 euro karşılığında aldığı beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru Sakallı, soruşturmanın henüz yeni başladığını, aranmakta olan bir şahsın söz konusu olduğunu belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emri verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Chiogizirim Prosper OparaPrince Obinna Enyınnaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Biri 9 diğeri 18 ay hapis cezası aldı
Biri 9 diğeri 18 ay hapis cezası aldı
Girne’de uyuşturucu operasyonu
Girne’de uyuşturucu operasyonu
20 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
20 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
Cinsel istismar zanlısı tutuksuz yargılanacak
Cinsel istismar zanlısı tutuksuz yargılanacak
1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildiler
1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildiler
30 günlük vize hitamında çıkmayıp KKTC’de izinsiz ikamete devam eden şahıs tutuklandı
30 günlük vize hitamında çıkmayıp KKTC’de izinsiz ikamete devam eden şahıs tutuklandı
Nihat Arbak 3 gün daha poliste tutuklu
Nihat Arbak 3 gün daha poliste tutuklu
Akib Abbas Khan tutuksuz yargılanacak
Akib Abbas Khan tutuksuz yargılanacak
Sinan Ceylan tutuksuz yargılanacak
Sinan Ceylan tutuksuz yargılanacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim