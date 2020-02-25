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Uyuşturucu zanlıları 3 gün daha tutuklu

Lefkoşa şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Ahmad Waleed Husseın ABUJUBARA, Osama Talab Mohammad İsmail ve İbrahim Alsayed Mustafa bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Uyuşturucu zanlıları 3 gün daha tutuklu

Lefkoşa şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Ahmad Waleed Husseın ABUJUBARA, Osama Talab Mohammad İsmail ve İbrahim Alsayed Mustafa bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

25 Şubat 2020 Salı 15:02
Uyuşturucu zanlıları 3 gün daha tutuklu
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Ahmad Waleed Husseın ABUJUBARA, Osama Talab Mohammad İsmail ve İbrahim Alsayed Mustafa bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru  Murat Özkırdar olayla ilgili bulguları aktardı. Özkırdar 21 Şubat 2020 tarihinde, saat 12.15 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzeri - Göçmenköy - Lefkoşa’da ZPG 266 plakalı araç içerisinde bulunan araç sürücüsü Lefkoşada sakin zanlı Ahmad Waleed Husseın ABUJUBARA (E-27 - Ürdün - Öğrenci YDÜ) ve yolcu olarak bulunan Lefkoşa'da sakin Osama Talab Mohammad İSMAİL (E-22 Ürdün - Öğrenci - YDÜ) ile Lefkoşada sakin İbrahiem ALSAYED MUSTAFA (E-24 - Suriye - Öğrenci - YDÜ) şüpheli vaziyette tespit edilmeleri üzerine durdurulduklarının ve yapılan aramada tasarruflarında yaklaşık 60 Gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınıp her üç zanlının da tutuklandığını söyledi. Polis akabinde zanlılar Osama Talab Mohammad İSMAİL ve İbrahiem ALSAYED MUSTAFA'nın ikametgahları içerisinde yapılan aramada; ikametgahın salonunda bulunan buzdolabı üzerinde, beyaz renk plastik tepsi içerisinde; Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan kalıntılar bulunarak emare olarak alındığını, yine ayni gün Ahmad Waleed Husseın'in kalmakta olduğu Nurullah Ataç Sokak Gülden Pülümer Öğrenci Yurdu Lefkoşa adresinde bulunan ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada yaklaşık 50 Gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet içerisinde yaklaşık 20 Miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde Hint Keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan siyah renk hassas tartı cihazı ile yaklaşık yarım Gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağını ayrıca aranan emareler ve bir kişinin arandığını belirterek zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 25.02.2020 17:44
Anahtar Kelimeler:
LefkoşaUyuşturucu
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