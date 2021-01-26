Uyuşturucu zanlıları 3 gün daha poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görev yapan polis memuru Ramadan Karahüseyin, olayla ilgili bulguları aktardı. Karahüseyin, zanlılar Chiogizirim Prosper Opara ve Prince Obinna Enyınnaya’nın “uyuşturucu madde alma, tasarruf etme ve verme” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 22 Ocak’ta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’ne Gönyeli’de Kasırga Sokak üzerinde bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı üzerine ihbar geldiğini belirterek, bu ihbar üzerine aynı gün saat 14.40 ve 15.10 raddeleri arasında söz konusu ikametgâhta arama yapıldığını kaydetti.

Yapılan arama sonucunda zanlı Chiogizirim Prosper Opara’nın yatak odasında bulunan masa üzerinde yaklaşık 12 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini belirtti.

Karahüseyin, ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 800 dolar ile 1950 TL değerinde paranın tespit edilerek emare alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını ifade etti.

Karahüseyin, evde yürütülen arama çalışmaları neticesinde ikametgâhın mutfak kısmında üzerinde uyuşturucu madde kalıntılarının bulunduğu düşünülen metal hassas terazinin de tespit edilip emare alındığını ayrıca zanlı Prince Obinna Enyınnaya’nın yatak odasında yapılan aramada ise zanlının elbise dolabında bulunan cüzdanında yaklaşık yarım gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğunu söyledi.

Polis yürütülen soruşturma kapsamında zanlıların gönüllü ifade verdiğine dikkat çeken Sakallı, zanlı Chiogizirim Prosper Opara’nın verdiği ifadede söz konusu uyuşturucu maddeyi hâlâ aranmakta olan bir şahıstan 14 gram olarak 450 euro karşılığında aldığı beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru Karahüseyin, soruşturmanın henüz yeni başladığını, aranmakta olan bir şahsın söz konusu olduğunu belirterek, itiraf nitelikli ifade verdiklerini ve bu ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacapını belirtti.

Polis bu bağlamda tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.