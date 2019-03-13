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Uyuşturucu zanlıları 2 gün daha tutuklu

Uyuşturucu zanlıları 2 gün daha tutuklu

13 Mart 2019 Çarşamba 20:12
Uyuşturucu zanlıları 2 gün daha tutuklu

UYUŞTURUCU MADDE KULLANICILARINDAKİ ARTIŞ KORKUTUYOR

Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı narkotik Şube tarafından uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçundan tutuklanan A. D ve Ş.A ek tutukluluk talebiyle 13.3.2019 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Meselenin tahkikatını yürüten Hüseyin Özdesoy olgularla ilgili mahkemeye aktardığı bilgide 12.3.19 tarihinde aldığı bilgi ışığında Çanakkale göleti civarında bir araç içerisinde zanlı  A.D ve yanındaki arkadaşını tespit ettiğini, araç içinde yaptığı aramada bir adet sigara izmariti, bir adet yarım içilmiş sarma sigara ve ön paspası üzerinde sentetik cannabinoid uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan kırıntılar bularak emare aldığını ve zanlıları tutukladığını söyledi. 

Zanlı 1 in verdiği ifadede suçunu itiraf ettiğini uyuşturucu maddeyi ayni gün içmek maksadıyla yarım gram olarak zanlı Ş.A dan aldığını  belirtmesi üzerine zanlı Ş.A aranmış ancak ona ulaşmak mümkün olmamıştır diyen tahkikat memuru Özdesoy 13.3.19 sabahı  telefon vasıtasıyla zanlı  Ş.A ya ulaşıldığını ve polise celp edilerek tutuklandığını belirtti.

Tahkikat memuru Özdesoy, emarelerin tahlil ve parmak izi araştırması için Lefkoşa’ya gönderildiğini ve gelecek rapor ışığında tahkikatın seyrinin değişebileceği olasılığına karşı zanlıların 2 gün süreyle Poliste tutuklu kalmaları hususunda emir verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlıların 2 gün süreyle Poliste kalmalarına emir verdi.

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