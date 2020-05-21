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LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU

Uyuşturucu zanlıları 1 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen Kanunsuz Uyuşturucu Madde Verme Alma ve Tasarruf suçlarına methaldar olan zanlılar Mohamed Sharif Mohamed Hussein ve Amar Imadeldin Diyab Musa tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

21 Mayıs 2020 Perşembe 17:56
Uyuşturucu zanlıları 1 gün tutuklu kalacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen Kanunsuz Uyuşturucu Madde Verme Alma ve Tasarruf suçlarına methaldar olan zanlılar Mohamed Sharif Mohamed Hussein ve Amar Imadeldin Diyab Musa tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Özkırdar, olguları aktardı. Polis, Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Sentetik Cannabinoid) Verme Alma Ve Tasarruf suçlarına methaldar olduklarını belirtti. Polis, 20.05.2020 tarihinde saat 12.45 raddelerinde Mohamed Sharif Mohamed Hussein’in Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir polis tarafından Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün Kuzey kısmında bulunan araç park yeri içerisinde Nissan Juke marka aracın etrafında dolaşan ve sağa sola şüpheli halde yürüdüğünün görüldüğünü anlattı. Polis, müteakiben söz konusu şahsın park alanında bulunan ağacın yanına giderek taşımakta olduğu siyah renk bel çantası içerisinden bir şey alıp ağacın altına attığı görüldüğünü söyledi. Polis, akabinde görevli polis ekibi tarafından söz konusu ağacın altında yapılan kontrolde üzerinde çizgiler bulunan beyaz renk kâğıda sarılı yaklaşık 1 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 1 adet içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunarak emare olarak alınıp Zanlı-1 Mohamed Sharif Mohamed Hussein’in alıkonularak Zanlı-1 emareler ile birlikte Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polislere teslim edildiğini belirtti. Polis, ayni gün 14.50-15.10 saatleri arasında Zanlı-1’in ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda arama yapılmış ve kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini söyledi. Polis, akabinde arama yapıldıktan sonra söz konusu apartmanın merdiven ayaklarında Polisi görmesi üzerine elinde bulunan kağıdı arkasına saklayan Zanlı-2 Amar Imadeldin Diyab Musa’nın elinde bulunan Marlboro marka sigara paketinde üzerinde çizgiler bulunan beyaz renk kağıda sarılı yaklaşık 200 Miligram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde yapılan kontrolde ise giymekte olduğu pantolonun kemer kısmında dıştan beyaz renk çizgili kağıtta 2 ayrı paket halinde beyaz renk çizgili kağıtlara sarılı yaklaşık 2,5 Gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alınıp Zanlı-2’nin de tutuklandığını söyledi. Polis, alınması gereken ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 21.05.2020 18:10
Anahtar Kelimeler:
Mohamed Sharif Mohamed HüsseinAmar Imadeldin Diyab Musa
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