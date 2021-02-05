banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Patronlar şovu başladı!
Patronlar şovu başladı!
Test tartışması neden alevlendiriliyor?
Test tartışması neden alevlendiriliyor?
Acemilikten öte
Acemilikten öte
OHAL şart oldu
OHAL şart oldu
banner376
Flaş Haber
Asgari ücrette uzlaşı!
Kapat

Uyuşturucu zanlıısı 4 gün daha tutuklu!

Gönyeli’de “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarruf etme” suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Amro Hasan Ali Elbashabsheh yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Şubat 2021 Cuma 15:05
Uyuşturucu zanlıısı 4 gün daha tutuklu!
banner337
banner351

Kamalı Haber

Mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olayla ilgili olguları aktardı.

Sevinç, zanlı Amro Hasan Ali Elbashabsheh’in “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarruf etme” suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Sevinç, zanlının Gönyeli’de bulunan ikametgâhında ve üzerinde 2 Şubat 2021 tarihinde arama yapıldığını belirterek, yapılan arama sonucunda zanlının tasarrufunda yaklaşık 28 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara ve folyo kâğıdına sarılı yaklaşık 1 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna madde bulunduğunu kaydetti.

banner341
Zanlının ikametgâhının yatak odasındaki elbise dolabında bulunan çantanın içerisinde ayrıca 56 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin de tespit edildiğini dile getiren Sevinç, zanlının suçüstü gereği tutuklandığını ifade etti.

Sevinç, zanlının gönüllü ifade verdiğine işaret ederek, söz konusu uyuşturucu maddeleri 30 Ocak 2021 tarihinde Lefkoşa’da aranmakta olan bir şahıstan bin 500 euro karşılığında aldığını itiraf ettiğini vurguladı.

Zanlın verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğine dikkat çeken Sevinç, alınması gereken ifadelerin söz konusu olduğunu, maddelerin kimya laboratuvarına, maddelerin muhafaza edildiği poşetlerin Polis Müdürlüğü’ne bağlı parmak izi inceleme şubesine gönderildiğini ancak henüz raporların çıkmadığını anlattı.

Sevinç, soruşturmanın devam ettiğine ve zanlının serbest kalması halinde tahkikata olumsuz yönde etki edebileceğini belirterek, zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Amro Hasan Ali Elbashabsheh
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asım Taha Peşin tutuksuz yargılanacak
Asım Taha Peşin tutuksuz yargılanacak
Her iki aracında da uyuşturucu bulunmuştu
Her iki aracında da uyuşturucu bulunmuştu
Polis haberleri
Polis haberleri
İhraç emrinin gelmesi bekleniyor
İhraç emrinin gelmesi bekleniyor
Yakalanacağını anlayınca uyuşturucuyu tuvalete döktü
Yakalanacağını anlayınca uyuşturucuyu tuvalete döktü
Uyuşturucu satıcısı 1 gün poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucu satıcısı 1 gün poliste tutuklu kalacak
16 kişi hakkında yasal işlem!
16 kişi hakkında yasal işlem!
Ozanköy'de hırsızlık!
Ozanköy'de hırsızlık!
İskele'de uyuşturucu!
İskele'de uyuşturucu!
Lefkoşa'da uyuşturucu!
Lefkoşa'da uyuşturucu!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim