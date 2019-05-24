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Uyuşturucu veren kişiyi ihbar etti

Uyuşturucu veren kişiyi ihbar etti

24 Mayıs 2019 Cuma 17:49
Uyuşturucu veren kişiyi ihbar etti

Uyuşturucu veren kişiyi ihbar etti

22.4.2019 tarihinde Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde bulunduğu esnada tasarrufundaki 16 gr. 180 mlg ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi müdürlük park alanı içerisindeki çitlerin arkasına atarken suçüstü tespit edilen D. Ş tutuklanmıştı.

Meçhul şahıstan 500 TL satın almış

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Tutuklanan zanlı polise verdiği ifadede bahse konu uyuşturucu maddeyi tanımadığı birisinden 500 TL ye aldığını beyan etmişti. Uyuşturucu madde tasarrufu suçundan aleyhinde dosya tanzim edilen zanlı 26.4.19 tarihinde teminat şartlarını yerine getirmediğinden hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmişti.

D. Ş ifadesini değiştirdi

Merkezi cezaevinde bulunan D.Ş ifade değişikliğine giderek 22.4.19 tarihinde polis binasının park yerindeki çitlerin arkasına attığı 16 gr. 180 mlg ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü maddeyi kendisine saklaması için M. Ö tarafından verildiği konusunda ifade değişikliği yaptı. Bu ifade doğrultusunda M.Ö 23.5.2019 tarihinde tespit edilerek tutuklandı. 22.4.19 tarihinde tasarrufunda 16 gr.180 mlg ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulundurma ve verme davası ile itham edilen ancak suçunu kabul etmeyen M.Ö bugün 24.5.19 tarihinde teminat maksatları bakımından Gazimağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı davası görüşülünceye değin her hâlükârda 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi. (MHA)

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