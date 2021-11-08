Uyuşturucu ve patlayıcı madde tasarrufu zanlılarına 4’er gün ek tutukluluk

Alınan bilgi doğrultusunda 04.11.21 tarihinde Gazimağusa’ da Narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince bir ikametgahta yapılan aramada Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 4 gr ağırlığında madde, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 139 gr ağırlığında madde, uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan 1 adet hap, hassas terazi, bir adet elektronik nargile ve çeşitli markalarda 18 adet 12’lik canlı av tüfeği fişeği bulunarak emare alınmış, ikametgahta tespit edilen zanlı 1 Savaş Kadı, zanlı 2 Atıf Adem ve mesele ile bağlantısı olduğu öğrenilen zanlı 3 ayni gün tutuklanarak 05.11.21 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Tutukluluk süreleri dolan zanlılar bugün 08.11.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde ve kanunsuz patlayıcı madde suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri dörder gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis çavuşu Hasan Selvili ’yi tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık PÇ yemin altında verdiği şahadetinde, 04.11.21 tarihinde alınan bir bilgi ışığında arama yapmak üzere zanlı 1 S.K ’nın ikametgahına gidildiğini söyledi. O esnada aracıyla eve gelen zanlı 1’ in alıkonarak birlikte ikametgaha girildiğini belirten tanık PÇ, ikametgâh içerisinde bulunan zanlı 2’ in yapılan üst aramasında giymekte olduğu eşofmanın cebinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 4 gr ağırlığında madde, ikametgah içerisindeki aramada ocak üzerinde bir tencere içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 135 gr ağırlığında madde, uyuşturucu madde kırıntısı ihtiva ettiğine inanılan bir adet hassas terazi, bir adet elektronik nargile, şamdan içerisinde bir adet hap ve yatak odasında yerde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 4 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve zanlı 1 ile 2’nin suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi.

Sürdürülen soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğun belirlenen ve arama esnasında evde olmayan zanlı 3 D.K ‘nın eve geldiğini ancak polisi görmesi ve dur ihtarına uymayarak kaçtığını belirten tanık PÇ, derdest emri gereği zanlı 3’ ün de ayni gün tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Temin edilen 3 günlük sürede emarelerin uzmana gönderildiğini ve ifadeler temin edildiğine dikkat çeken tanık PÇ, emarelerle ilgili herhangi bir raporun kendilerine ulaşmadığını ve zanlıların serbest kalması halinde tahkikata etki etme olanakları olduğuna değinerek tahkikatın selameti açısından tutukluluk sürelerinin dörder gün daha uzatılması talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların dörder gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

MHA