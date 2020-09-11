Uyuşturucu ticareti iddiasıyla tutuklanmıştı

4.9.20 tarihinde Gazimağusa’ da kaldığı ikametgâhta yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 5,5 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisine Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kırıntısı bulunan bir adet öğütücü ve bir adet hassas terazi bulunan Ürdün uyruklu Kareem Abu Nijem (E-21) suçüstü hali gereği tutuklanarak bulunanlara emare olarak el konulmuştu.

11 gün süreyle poliste tutuklu kalan zanlı bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan tanık polis memuru yemin altında şahadet vermek suretiyle anımsatmada bulundu.

Zanlının uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair alınan bilgi üzerine 4.9.20 tarihinde zanlının ikametgâhında huzurunda arama yapıldığını, bir sehpa üzerinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yarım gr ağırlığında madde, aynı masada içerisinde ayni uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü, sehpanın iç bölümünde plastik kavanoz içerisinde küçük beyaz naylon parçacıklarına sarılı her biri yarım gr olmak üzere toplam 5 gr aynı uyuşturucudan olduğuna inanılan madde, bir adet hassas terazi, sehpa üzerinde 500 TL ve 150 Amerikan doları bulunarak emare alındığını söyleyen PM Özdesoy zanlının tutuklandığını belirtti.

Zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini, 31.8.20 tarihinde tanımadığı bir kişiden 13 gr uyuşturucu aldığını, bu miktardan 4 gramını bilmediği dört kişiye verdiği yönünde itirafta bulunduğunu söyleyen tanık polis, incelenmek üzere Devlet Kimya laboratuvarına gönderilen uyuşturucunun 3.885 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğunun belirlendiğine dikkat çekti.

Tahkikatın tamamlandığına değinen tanık polis KKTC de öğrenci statüsünde bulunan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC dışına çıkışını men ederek 7000 TL nakdi teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)