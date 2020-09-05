Uyuşturucu ticareti iddiasıyla bir kişi tutuklandı

4.9.20 tarihinde Gazimağusa’da kaldığı ikametgahta yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 5.5 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisine Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kırıntısı bulunan bir adet öğütücü ve bir adet hassas terazi bulunan Ürdün uyruklu Kareem Abu Nijem (E-21) suçüstü hali gereği tutuklanarak bulunanlara emare olarak el konuldu.
Zanlı bugün 5.9.20 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde, alma, verme ve tasarrufu suçlamasıyla ilgili Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.
Zanlının mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini, uyuşturucu maddeyi 31.8.2020 ile 4.09.2020 tarihleri arasında tanımadığı bir kişiden 1500 TL karşılığında 13 gr olarak aldığını ve içerisinden 4 kişiye verdiği yönünde itirafta bulunduğuna değinen tanık polis memuru, emarelerin incelenmek üzere ilgili birimlere gönderileceğini, satıcının ve alıcı sıfatıyla belirtilen 4 kişinin tespit edilmesi çalışmalarının yapılacak olması nedeniyle zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Hasan Dağlı zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)