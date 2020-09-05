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Uyuşturucu ticareti iddiasıyla bir kişi tutuklandı

05 Eylül 2020 Cumartesi 16:13
Uyuşturucu ticareti iddiasıyla bir kişi tutuklandı
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4.9.20 tarihinde Gazimağusa’da kaldığı ikametgahta yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 5.5 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisine Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kırıntısı bulunan bir adet öğütücü ve bir adet hassas terazi bulunan Ürdün uyruklu  Kareem Abu Nijem  (E-21) suçüstü hali gereği tutuklanarak bulunanlara emare olarak el konuldu.

Zanlı bugün 5.9.20 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde, alma, verme ve tasarrufu suçlamasıyla ilgili Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

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İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğünde görevli polis memuru Yusuf Karaoğulları olgularla ilgili bilgi aktardı. Karaoğulları şahadetinde, 4.9.20 tarihinde Gazimağusa’da alınan bilgi doğrultusunda zanlının ikametgâhında narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri tarafından arama müzekkeresi tahtında ayni gün arama yapıldığını belirtti. Zanlının ikametgâhında ve huzurunda yapılan aramada, bir sehpa üzerinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yarım gr ağırlığında madde, kavanoz içerisinde 10 adet küçük kâğıt parçacıklarına sarılı vaziyette toplam 5 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet öğütücü, bir adet hassas terazi ve satıştan elde edildiğine inanılan 500 TL ile 150 Amerikan doları bulunarak emare alındığını söyleyen PM Karaoğulları, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını belirtti.

Zanlının mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini, uyuşturucu maddeyi 31.8.2020 ile 4.09.2020 tarihleri arasında tanımadığı bir kişiden 1500 TL karşılığında 13 gr olarak aldığını ve içerisinden 4 kişiye verdiği yönünde itirafta bulunduğuna değinen tanık polis memuru, emarelerin incelenmek üzere ilgili birimlere gönderileceğini, satıcının ve alıcı sıfatıyla belirtilen 4 kişinin tespit edilmesi çalışmalarının yapılacak olması nedeniyle zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Hasan Dağlı zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kareem Abu NijemUyuşturucu
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