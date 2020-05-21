Uyuşturucu tasarufu: 2 kişi tutuklandı

20.05.2020 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Lefkoşa’da devriye halinde olan polis ekibi, bir araç park yerinde şüpheli olarak dolaşan M.S.M.H. (E-26)’nin tasarrufunda bulunan çanta içerisinden almış olduğu maddeyi ağaç altına attığı sırada tespit edilmiştir. Yapılan kontrolde olay mahalline atılan maddenin yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet sarma sigara olduğu tespit edilmiştir.

Yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahsın ikametgahında arama yapmak için kalmakta olduğu apartmana gidildiği sırada apartmanın giriş kısmında bulunan A.I.D.M.(E-22)’nin polisi gördüğü esnada kaçmaya çalışması üzerine, üzerinde yapılan aramada yaklaşık 2 gr 700 mlgr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuştur. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.