banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ahmet Kişmir hayatını kaybetti
Koronavirüse bir can daha!
YSK ilçelerin çıkaracağı milletvekili sayısını ilan etti
YSK milletvekili sayısını duyurdu
Dörtyol-Korkuteli yolunda kaza!
Dörtyol-Korkuteli yolunda kaza!
Sucuoğlu: Artık dünyalı olmalıyız!
Sucuoğlu: Artık dünyalı olmalıyız!
banner404

Uyuşturucu tasarrufu: İki kişi tutuklandı

29 Kasım 2021 Pazartesi 15:20
Uyuşturucu tasarrufu: İki kişi tutuklandı

28.11.2021 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu Güvercinlik kavşağı yakınlarında devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından, yol kenarında park halindeki araç içerisinde bulunan M.G.(E-49) ve M.N.(E-43)’nin şüpheli hareketleri üzerine konu araçta yapılan aramada; yaklaşık 2.5 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanunsuz avlanan 2 kişi hakkında yasal işlem
Kanunsuz avlanan 2 kişi hakkında yasal işlem
5 ay hapis yatacak
5 ay hapis yatacak
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Yılmaz Mavideniz ve Mahmut Mavideniz 2 gün poliste tutuklu kalacak
Yılmaz Mavideniz ve Mahmut Mavideniz 2 gün poliste tutuklu kalacak
Narkotik'ten "Bataklık" operasyonu: 7 kişi tutuklandı!
Narkotik'ten "Bataklık" operasyonu: 7 kişi tutuklandı!
Muhammed Ayaz Khan 3 gün poliste tutuklu kalacak
Muhammed Ayaz Khan 3 gün poliste tutuklu kalacak
Gazimağusa'da hırsızlık!
Gazimağusa'da hırsızlık!
Lefkoşa'da hırsızlık!
Lefkoşa'da hırsızlık!
Narkotikten büyük operasyon!
Narkotikten büyük operasyon!
Sahte pasaportla yakalandı
Sahte pasaportla yakalandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim