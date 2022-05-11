Uyuşturucu tasarrufu: Dört kişi tutuklandı

1- 10.05.2022 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ercan-Akıncılar Anayolu üzerinde, şüpheli olarak görülen yol kenarında park halindeki Ö.A.K.(E-28)’nın kullanımında bulunan araçta ve üzerinde yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 9 gram ağırlığında sentetik cannabinoid ile yaklaşık 3 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2- 10.05.2022 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, Lefkoşa’da 29 Ekim Sokak üzerinde, şüpheli olarak görülen yol kenarında park halindeki araçta ve içerisinde bulunan M.K.Ö.(E-25) ile U.K.(E-18)’nin üzerlerinde yapılan aramada; tasarruflarında yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

3- 10.05.2022 tarihinde, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, T.F.O.(K-23)’nun kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; 4 adet yarım, 86 adet de bütün MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ve yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.