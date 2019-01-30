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Uyuşturucu tacirlerine darbe…

Uyuşturucu tacirlerine darbe…

30 Ocak 2019 Çarşamba 23:12
Uyuşturucu tacirlerine darbe…

Uyuşturucu tacirlerine darbe…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 841 adet Extacy türü uyuşturucu olduğuna inanılan hap ve 20 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi… 2 kişi tutuklandı…

Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda 841 adet Extacy türü uyuşturucu olduğuna inanılan hap ve 20 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdi. 841 adet Extacy türü uyuşturucu olduğuna inanılan hap ve 20 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi tasarruf eden zanlı Collins Tochukwu Edeh ve Ifeoma Okechukwu Treasure Odunze ise tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Edeh ile Odunze aleyhine 2’şer günlük tutukluluk süresi temin edildi.

841 adet hap, 20 gr Hintkeneviri…

Meselenin tahkikat memuru, 29 Ocak 2019 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Collins Tochukwu Edeh’in tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Ayni gün tespit edilen zanlı Edeh’in üzerinde yapılan aramada elinde tutmakta olduğu çanta içerisinde 19 adet Extacy türü uyuşturucu olduğuna inanılan hap ve 1 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıklayan tahkikat memuru, zanlı Edeh’in tutuklandığını belirtti. Tahkikat memuru, ayni gün yapılan soruşturma neticesinde zanlı Edeh ve zanlı Ifeoma Okechukwu Treasure Odunze’nin DAÜ içerisinde bir yurtta beraber kaldıklarının tespit edildiğini söyledi. Zanlıların kaldıkları oda içerisinde arama yapıldığını ifade eden tahkikat memuru, yapılan aramada valiz içerisinde toplam 822 adet Extacy olduğuna inanılan hap, elbise dolabının alt çekmecesindeki çantada 4 gr Hintkeneviri olduğuna inanılan madde ve komodin içerisinde ise toplam 15 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Tahkikat memuru, aramanın devamında ise uyuşturucu satışından temin edildiğine inanılan 2 bin 420 Dolar, 925 Euro ve 900 TL nakit para ile uyuşturucu satışında kullanıldığına inanılan 9 adet küçük boş naylon poşet bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlıların 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacaklar…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Collins Tochukwu Edeh ve Ifeoma Okechukwu Treasure Odunze’nin tahkikat maksatları bakımından 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
ExtacyHapUyuşturucuCollins Tochukwu Edeh Ifeoma Okechukwu Treasure Odunze
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