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Uyuşturucu Suçundan Yargılanan Sevinç’e 2,5 Yıl Hapis

Lefkoşa’da ülkeye uyuşturucu madde ithal edip başkasına veren Ekrem Sevinç, 2 buçuk yıl hapis cezası aldı.

Uyuşturucu Suçundan Yargılanan Sevinç’e 2,5 Yıl Hapis

Lefkoşa’da ülkeye uyuşturucu madde ithal edip başkasına veren Ekrem Sevinç, 2 buçuk yıl hapis cezası aldı.

07 Şubat 2020 Cuma 16:34
Uyuşturucu Suçundan Yargılanan Sevinç’e 2,5 Yıl Hapis

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da ülkeye uyuşturucu madde ithal edip başkasına veren Ekrem Sevinç, 2 buçuk yıl hapis cezası aldı.  

Polis, sanık Ekrem Sevinç’in 13 Ağustos ile 22 Ağustos 2019 tarihleri arasında Lefkoşa’da 75 adet MDMA ve 30 gram metanfetamine ithal ederek tasarrufunda bulundurmak suçlarından tutuklamıştı. Polis, 27 Ağustos’ta Hasan Düzce’ye tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddelerden verdiğini tespit ederek, Ekrem Sevinç’in evinde yapılan aramada 25 gram metanfetamine ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan hassas terazi bulunmuştu.

Gazi: “Uyuşturucu suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmeli”

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada heyetin oy birliği ile vermiş olduğu karar, Nüvit Gazi tarafından açıkladı. Gazi, sanığın işlediği suçların ciddiyet ve yaygınlığına vurgu yaparak, uyuşturucu suçlarının toplumda ciddi huzursuzluk yarattığına değinip, uyuşturucunun yaygınlığına ve toplumda yarattığı tehlikelere dikkat çekti. Gazi, uyuşturucu suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirterek, sanığın işlediği suçların uzun süreli hapis olması gerektiğine değindi. Gazi ayrıca, sanığın işlemiş olduğu uyuşturucu madde tasarruf suçunun ülkemizde son dönemde yaygın suç türlerinden olduğunu, bu tür suçlara ceza takdir ederken sanığın cezalandırılmasının yanı sıra; bu suçu işlemeye teamül edecek kişilerinde verilen cezayı düşündüğünde caydırılması gerektiğinin altını çizdi. Gazi, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 2 buçuk yıl hapis cezası verdiklerini belirtti.

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