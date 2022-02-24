banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nden başbakan’a çağrı
“İleri madencilik Lefke’nin yok oluşu...
MMO, Kıb-Tek’le ilgili önerilerde bulundu
MMO, Kıb-Tek’le ilgili önerilerde bulundu
Falyalı ve Demirtaş cinayeti…
Falyalı ve Demirtaş cinayeti…
Polisin içindeki casuslar!
Polisin içindeki casuslar!
Lefkoşa’da aracın çarptığı 2 yaya yaralandı
Trafik kazası
banner405

Uyuşturucu suçundan tutuksuz yargılanacak

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Gürel Erecer teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

24 Şubat 2022 Perşembe 13:26
Uyuşturucu suçundan tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner341
Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Gürel Erecer teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Şener, olguları aktardı. Polis, zanlı Gürel Erecer’in Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 17 Şubat 2022 tarihinde saat 20:15’de, Gönyeli’de Yakamoz Sokak üzerinde, SJ 762 plakalı araç ile trafik kazası yaptığını aracında yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin emare olarak alındığını belirtti. Polis, mesele le ilgili olarak, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlıların davalarında hazır bulunabilmeleri için uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, 2 haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC’de muteber bir kefilin 50 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 

banner360
Anahtar Kelimeler:
Gürel ErecerUyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanunsuz Ateşli Silah tasarrufundan tutuksuz yargılanacak
Kanunsuz Ateşli Silah tasarrufundan tutuksuz yargılanacak
Bahçeciler'in tutukluluğu sürecek!
Bahçeciler'in tutukluluğu sürecek!
834 kilo Nargile tütünü ile yakalandılar!
834 kilo Nargile tütünü ile yakalandılar!
Kanunsuz avlanan kişi hakkında yasal işlem
Kanunsuz avlanan kişi hakkında yasal işlem
Gazimağusa’da hırsızlık
Gazimağusa’da hırsızlık
Tırdan 834 kilogram nargile tütünü çıktı
Tırdan 834 kilogram nargile tütünü çıktı
Ani ölüm: 55 yaşında hayatını kaybetti
Ani ölüm: 55 yaşında hayatını kaybetti
Gardiyana 20 ay hapislik
Gardiyana 20 ay hapislik
3 gün tutukluluk emri verildi
3 gün tutukluluk emri verildi
Tabancayı kendini korumak amacı ile temin etti
Tabancayı kendini korumak amacı ile temin etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim