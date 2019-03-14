Uyuşturucu suçuna hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 2018 yılı Kasım ayında düzenlenen operasyonda sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde ile tutuklanan Kamil Yıldırım, Erdal Leblebicioğlu ve Nurullah Kemal Akgün bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Sanıklardan Kamil Yıldırım ile Erdal Leblebicioğlu hapse mahkûm edilirken, Nurullah Kemal Akgün ise denetimli serbestlikten yararlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi Hacı, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’nın huzurunda görüşülen davanın karar oturumundaYargıç mahkeme heyetinin vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Kır açıkladı. Kır, üç sanığın tasarrufunda da 3 gram uyuşturucu madde bulunduğunu, Kamil Yıldırım ile Erdal Leblebicioğlu’nun benzer suçlardan askıda davası olduğunu, sanık Nurullah Kemal Akgün’ün ise sabıkasız olduğunu belirtti. Kır, sanıklardan sadece Akgün’ün denetimli serbestlikten yararlanmak istediğini beyan ettiğini, diğer iki sanığın ise böyle bir talepte bulunmadığını söyledi. Sanık Akgün’ün talebinin değerlendirildiğini, 3 gram uyuşturucu maddeyi içmek için tasarruf ettiğini, kullanıcı olduğuna dair mahkemeye rapor sunulduğunu kaydeden Kır, sanığın talebinin kabul edildiğini açıkladı. Kır, sanık Akgün’ün 1 yıl boyunca denetimli serbestliğe tabi tutulmasına karar verdiklerini belirtti. Kır, benzer suçtan Gazimağusa’da askıda davaları olan Kamil Yıldırım ile Erdal Leblebicioğlu’nun ise bu davasının da dikkate alındığını ve 1 yıl süre ile hapse mahkum edildiğini açıkladı.