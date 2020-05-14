Uyuşturucu soruşturmasında yeni tutuklu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gayretköy’de tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Merve Koçakgil’in ardından aranan Erkan Yeşilyayla tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil Dümenci, zanlının Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 12.05.2020 tarihinde Narkotik tarafından Gayretköy’de sakin Erkan Yeşilyayla’nın ikametgâhında evde misafir olan zanlı Merve Koçakgil’in huzurunda yapılan aramada oturma odasında battaniye içinde poşete sarılı 2 gram ağırlığında kokain olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile 2 gram eroin olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, aranan bir kişi, alınması gereken ifadeler, aranan emareler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.