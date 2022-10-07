banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Uyuşturucudan 2 tutuklu
Uyuşturucudan 2 tutuklu
Extacy hapla yakalandı
Extacy hapla yakalandı
İki trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı
İki trafik kazası: 2'si ağır...
Bakanlar Kurulu saat 16.00'da toplanacak
Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor
İhaleye çıkıldıysa şartname nerede!
İhaleye çıkıldıysa şartname nerede!
banner404

Uyuşturucu soruşturması sürüyor

HAmitköy’de uyuşturucu maddeleri saklı oldukları yerden almaya gelen zanlılar Ömer Ergün, Cemal Gören, Umut Kahraman ve Kaan Muhammed Burkay tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

07 Ekim 2022 Cuma 14:18
Uyuşturucu soruşturması sürüyor

(Kamalı Haber) – HAmitköy’de uyuşturucu maddeleri saklı oldukları yerden almaya gelen zanlılar Ömer Ergün, Cemal Gören, Umut Kahraman ve Kaan Muhammed Burkay tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin,  olguları aktardı. Polis, zanlı 03.10.2022 tarihinde saat 20.15’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından, Hamitköy’de Kuzey istikametten Güney istikamete giden asfalt yolun sol tarafında bulunan ağaçlar altına gizlenmiş vaziyette bir miktar kokain, bir miktar da hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunup, pusu görevine başlandığını belirtti. Polis, yaklaşık 8 Gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 25 Gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 2 adet üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas teraziyi RR 072 plakalı araç ile almaya gelen Lefkoşa’da sakin Ömer Ergün (E-20),  Cemal Gören (E-28) Umut Kahraman (E-18) ve Kaan Muhammed Burkay (E-20) tespit edilmiş olup bilahare konu araç içerisinde yapılan arama neticesinde 2 adet ucu yanık vaziyette içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve foil kağıdına sarılı 1.5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlı Ömer Ergün’ün konu maddeleri 28 Eylül 2022 tarihinde aranan bir şahıs aracılığı ile bin 160 Euroya 12 gram kokain, 25 gram hintkeneviri aldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının konu maddelerin 4 gramını 6 bin 700 TL karşılığında hassas terazide tartıp, paketlediği yönünde tespitler olduğunu belirtti. Polis, 4 zanlının da ifade verdiğini, tahkikatın devam ettiğini, ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyleyerek, 6 gün talep etti. Zanlıların avukatı itiraz etmedi.
 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi

banner360
Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucudan 2 tutuklu
Uyuşturucudan 2 tutuklu
Yaralamaya 5 yıl hapis cezası
Yaralamaya 5 yıl hapis cezası
Ülkede 1 yıldır kaçak kalıyor
Ülkede 1 yıldır kaçak kalıyor
Kayıp şahıs bulundu
Kayıp şahıs bulundu
Cinayet'e 32 yıl hapis cezası
Cinayet'e 32 yıl hapis cezası
Facebook'ta Tatar'a sövdü tutuklandı
Facebook'ta Tatar'a sövdü tutuklandı
Odey 18 ay hapis yatacak
Odey 18 ay hapis yatacak
POLİS DAVASI SON AŞAMADA
POLİS DAVASI SON AŞAMADA
Falyalı cinayetinin görgü tanığı mahkemede olay anını anlattı
Falyalı cinayetinin görgü tanığı mahkemede olay anını anlattı
Kokain zanlıları için 3 gün tutukluluk kararı
Kokain zanlıları için 3 gün tutukluluk kararı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim