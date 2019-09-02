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Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

02 Eylül 2019 Pazartesi 19:44
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tutuklanan 10 kişiden Yasin Uçan, Anastasia Turach, Pari Mulajonova, Onur Taş, Müesser Betül Solmaz, Doğancan Kütükçü ve Erdal Yıldız bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru,  operasyonun 28 Ağustos  gece saat 03.00 sıralarında gerçekleştirildiğini söyledi.

Polis, aldıkları bilgide Girne’de bir apartmanın altında uyuşturucu olabileceğini öğrendiklerini ifade etti.

Polis, söz konusu yerde yapılan aramada uyuşturucu hap ile hintkeneviri ve araba anahtarı bulduklarını açıkladı. Polis, bekleyişe geçtiklerini, saat 03.00 sıralarında apartmanın yanına uyuşturucu maddeleri almaya gelen Hasan Düzce’nin suçüstü yakalandığını ifade etti.

Polis, zanlının tasarrufunda 12 adet extasy hap, 0.10 mg ağırlığında metamfetamin,  17 ayrı paket içerisinde toplam 20 gram hintkeneviri bulduklarını söyledi.

Soruşturma memuru, olay yerinde bulunan anahtarla açılan arabanın zanlıya ait olduğunu,  araçta yapılan aramada 9 ayrı pakette 61 adet cinsel gücü artırıcı jel ile 2 buçuk gram kokain bulunduğunu açıkladı.

Polis, sorgulanan zanlı Düzce’nin kokainin Mustafa Göksu’ya ait olduğunu söylediğini aktardı.

Polis, yapılan araştırmada kokainin Göksu tarafından araca koyulduğunun ve aynı gün Girne’de tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru,  zanlı Düzce’nin uyuşturucu hapları Bin TL karşılığında 20 adet olarak,  0.10 mg ağırlığında metamfetamini de 24 Ağustos tarihinde Ekrem Sevinç’ten aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Soruşturma memuru, Düzce’nin zanlı Göksu’nun yönlendirmesi ile Onur Taş’a bir gram kokain,  Erdal Yıldız’a 600 TL karşılığında 6 adet uyuşturucu hap ve 200 TL karşılığında bir gram hintkeneviri,  Yasin Uçan’a bir gram kokain ve Pari Mulajonova’ya da tespit edilemeyen miktarda kokain sattığını açıkladı.

Polis,  aynı gün Yasin Uçan’ın da Girne’de tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, soruşturma kapsamında Ekrem Sevinç’in Lefkoşa’daki evinde arama yapıldığını ifade etti. Polis yapılan aramada elbise dolabı içerisinde bir miktar metamfetamin, 3 gram hintkeneviri,  uyuşturucu sarmaya yarayan foil kağıdı, takı sandığı içerisinde yine bir miktar metamfetamin,  ayrı bir paket içerisinde sarılı 25 gram metamfetamin ve hassas terazi bulunarak emare alındığını ifade etti.

Polis, yapılan soruşturmada zanlı Sevinç’in 13 Ağustos tarihinde ülkeye 30 gram metamfetamin ve 85 adet extacy hap ithal ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Zanlı Erdal Yıldız’ın da tutuklandığını kaydeden polis, evinde yapılan aramada üzerinde kokain kalıntısı olan bir adet pet şişe bulduklarını belirtti.

Onur Taş’ın da tespit edilerek tutuklandığını, evinde yapılan aramada Müesser Betül Solmaz’a ait çantada 0.5 miligram hintkeneviri bulunduğunu söyleyen polis, Solmaz’ın da tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru,  Solmaz’ın ifadesinde aynı evde kaldıkları Doğancan Kütükçü ile birlikte bir miktar uyuşturucu içtiklerini itiraf ettiğini söyledi.

İfade üzerinde tutuklanan Kütükçü’nün de uyuşturucu maddeyi Hasan Düzce’den 200 TL karşılığında aldığını itiraf ettiğini kaydeden polis,  onun da gözaltına alındığını belirtti.

Polis,  zanlı Pari Mullajonova’nın evinde de arama yapıldığını, ev arkadaşı Anastasia Turach’ın bir miktar uyuşturucuyu tuvalete atıp şifonu çektiğini söyledi.

Polis, logar içerisinde yapılan aramada naylona sarılı bir gram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, Pari Mullajonova ile Anastasia Turach’ın tutuklandığını ifade etti.

Polis,  soruşturmanın devam ettiğini, zanlılar Erdal Yıldız, Yasin Uçan, Anastasia Turach, Pari Mulajonova, Onur Taş, Müesser Betül Solmaz, Doğancan Kütükçü’nün geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Müesser Betül Solmaz veDoğancan Kütükçü için bir kefilin 50 bin, Yasin Uçan, Anastasia Turach, Pari Mulajonova, Onur Taş için ise birer kefilin 752şer bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Çalışma izni süresi biten Erdal Yıldız’ın ise muhaceret işlemlerini tamamlayabilmesi için süre veren mahkeme, zanlıyı teminata bağlamadı.

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuGirne
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