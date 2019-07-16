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Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

16 Temmuz 2019 Salı 20:01
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılar Lıght Urukpeoghene Aladja, Maxwell Danladı Manjum ve Erıc Lazarus Dakat bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ali Çavuş, 12 Temmuz 17.20 ile 19.00 saatleri arasında görevli polis ekipleri tarafından, zanlı Light Urukpeoghene Aladja’nın evinde arama yapıldığını belirterek, zanlı Maxwell Danladi Manjum’un kullandığı yatak odasında elbise dolabı içerisinde, şeffaf naylon ile kaplı tuvalet kağıdına sarılı yaklaşık 1 gram ve yine aynı dolap içerisinde yaklaşık yarım gram Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu maddenin emare olarak alındığını kaydetti. Polis, yatak odası içerisindeki çöpte 3 adet içinde tütüne karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara izmaritlerinin de emare alındığını ifade eden Çavuş, evin mutfak kısmında yapılan aramada ise koltuk üzerinde bulunan yastık kılıfı içerisinde şeffaf naylon ile kaplı foil kâğıdına sarılı 4 ayrı paket halinde yaklaşık 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin de emare alındığını aktardı. Çavuş, her iki zanlının da suçüstü halleri gereği tutuklandıklarını belirterek, aynı akşam saat 22.30 ile 23.00 saatleri arasında, zanlı Manjum’un evinde de arama yapıldığı esnada, zanlı Eric Lazarus Dakat’ın polisleri fark etmesi üzerine, elinde tutmakta olduğu sarma sigarayı atmaya çalıştığı esnada, makul kuvvet kullanarak etkisiz hale getirildiğini ve davaya konu sigaranın da emare alındığını ifade ett. Yapılan aramada, üzerlerinde Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olan 2 adet kağıt parçasının ve aynı odada yerde bulunan 1 adet sarma sigara izmaritinin de emare alındığını söyleyen polis, zanlı Eric Lazarus Dakat’ın da suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Meseleyle ilgili başlatılan tahkikatın henüz tamamlanmadığını, aranan iki şahsın daha olduğunu, vurgulayan polis, zanlıların poliste 3 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Son Güncelleme: 16.07.2019 20:09
Anahtar Kelimeler:
HintkenviriUyuşturucu
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