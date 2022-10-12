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UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

“Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan zanlı Marin Tonev mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Ekim 2022 Çarşamba 13:35
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

(Kamalı Haber) - “Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan zanlı Marin Tonev mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Kasımoğlu, zanlı Marin Tonev’in “Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Kasımoğlu, 8 Ekim 2022 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş kapısında,  kullanımındaki araç ile Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçiş yapmak istediği esnada üzerinde ve aracında Narkotik ekipleri tarafından arama yapıldığını ve arama sonucu yaklaşık bir gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık bir gram ağırlığında da metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını vurguladı. Polis zanlının verdiği gönüllü ifadesinde söz konusu maddeleri 150 Euro karşılığında aldığı beyanında bulunduğunu dile getirdi. Polis alınan emarelerin Devlet Kimya Laboratuarı’na gönderildiğini, gönüllü ifadesinin de teyit-tekzip edileceğini söyleyerek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
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